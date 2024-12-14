В Татарстане ожидаются мороз и сильный ветер

В Республике Татарстан 14 декабря ожидается переменная облачность.

По данным Гидрометцентра, днём ожидается небольшой снег. В некоторых районах возможны метели и усиление ветра до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях возможно понижение до -17 градусов. Днём температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов.

На дорогах ожидается гололедица.