В Татарстане ожидаются мороз и сильный ветер
В Республике Татарстан 14 декабря ожидается переменная облачность.
По данным Гидрометцентра, днём ожидается небольшой снег. В некоторых районах возможны метели и усиление ветра до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях возможно понижение до -17 градусов. Днём температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов.
На дорогах ожидается гололедица.
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