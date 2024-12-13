Исследование Домклик: Казань вошла в рейтинг самых востребованных городов для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники

На долю столицы республики Татарстан приходится 16% всех забронированных квартир

Аналитики Домклик Сбербанка изучили спрос клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники. Опираясь на данные сервиса Домклик24, эксперты определили 10 наиболее востребованных городов страны для краткосрочной аренды жилья. В тройке лидеров – Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Посуточная аренда постепенно становится одним из наиболее востребованных форматов туризма. По данным опроса Домклик, большинство пользователей (70%) положительно относятся к идее арендовать квартиру посуточно. Основным преимуществом посуточной аренды опрошенные считают более выгодную цену по сравнению с отелями и гостиницами. Такой точки зрения придерживаются чуть более трети опрошенных (32%). Среди других преимуществ респонденты выделяют наличие необходимой техники в квартире (21%), широкий выбор квартир на любой вкус и кошелёк (13%), а также уютную атмосферу (4%).

По данным исследования, самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: на долю российской столицы приходится почти 20% всех забронированных квартир. Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тыс. руб. При этом туристическая привлекательность столицы растёт из года в год.

Топ-10 наиболее востребованных городов для посуточной аренды в новогодние праздники



Источник: данные Домклик24

На втором месте рейтинга - Казань с долей 16%. На третьем - Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова – 5,8 тыс. руб.

В топ-10 популярных для посуточной аренды жилья городов вошли Нижний Новгород (5,6%), а также Кисловодск и Тюмень (по 3,6%.) Пользуются спросом и города юга России – Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону, при этом в Сочи ожидаемо аренда самая дорогая (5,5 тыс. руб.).

Всего на топ-10 городов рейтинга Домклик приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«На фоне роста внутреннего туризма в России рынок посуточной аренды продолжает динамично расти. Всё больше путешественников отдают предпочтение краткосрочной аренде благодаря таким преимуществам, как выгодная стоимость, широкий выбор квартир и удобство бронирования. Исключением не стали и новогодние праздники.

Согласно данным сервиса Домклик24, медианная ставка посуточной аренды жилья в новогодние праздники составляет около 4,9 тыс. руб., а медианный срок аренды – 4 дня. Среди лидеров рейтинга выделяются как крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, так и популярные курорты вроде Кисловодска и Сочи».

Методология

Чтобы определить самые востребованные города для посуточной аренды в новогодний период, аналитики Домклик собрали данные по количеству бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров рейтинга. В расчёт принимались данные на 9 декабря 2024 года по квартирам, которые были забронированы через сервис Домклик24 на новогодние праздники.