Новости России
· 16+ · Служба новостей

книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat

книги билайн внедрили интеллектуальную рекоменд...

Фото: unsplash.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5xRUZG4

книги билайн внедрили интеллектуальную рекомендательную систему на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Теперь пользователи сервиса могут получить рекомендации конкретных книг, подобранных по таким параметрам, как атмосфера произведения, сюжетные линии, сходство с другими книгами, ключевые события и характеристики персонажей.

Более половины от всех пользователей цифровых сервисов для чтения и прослушивания книг в России испытывают трудности с выбором контента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами билайна: 54% пользователей различных сервисов назвали проблемой выбор книги и неточные рекомендации.

Рекомендательная система от GigaChat в книгах билайн, впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы. Искусственный интеллект помогает решать проблему выбора, предлагая релевантные варианты даже при запросах без указания конкретной книги. В реализации этого решения помогали специалисты компании red_mad_robot.

Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию розничного бизнеса билайна:
«Наша система уже предлагает интересные варианты произведений по запросу читателя, и мы продолжаем ее обучение. Например, при запросе “мрачный скандинавский детектив” система предложит такие произведения, как “Девушка с татуировкой дракона” Стига Ларссона. А на запрос “книги, похожие на бестселлер Алексея Иванова ‘Бронепароходы’” выдаст “Крейсера” Валентина Пикуля или “Подводную войну” Анатолия Сарычева. Разнообразие и сложность запросов позволят нашим пользователям не только находить интересные книги, но и помогать совершенствовать и развивать систему, делая ее еще более точной и полезной для всех».

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса, Сбербанка:
«Технологии больших языковых моделей позволяют обрабатывать большие объёмы неструктурированных данных, обеспечивая глубокий анализ по множеству критериев. Это открывает перед бизнесом новые перспективы создания рекомендательных систем, соответствующих уникальным потребностям каждого клиента. Так, например, пользователи сервиса книги билайн теперь могут получить рекомендации конкретных произведений, подобранных по широкому набору параметров. Я убеждён, что внедрение генеративного искусственного интеллекта позволит сделать сервис ещё более популярным среди пользователей».

Протестировать рекомендательную систему уже можно в приложении книги билайн. Сервис работает на рынке цифрового развлекательного контента с 2014 года и предоставляет пользователям доступ к более чем 350 000 электронных и аудиокниг, включая бесплатный каталог из 40 000 книг. В приложении реализованы удобный ридер, плеер для аудиокниг, синхронизация между электронными и аудио форматами, таймер сна и другие полезные функции. Библиотека сервиса включает каталоги ведущих издательств, таких как ЭКСМО и АСТ, предлагая пользователям широкий выбор книг их аудио версий на любой вкус.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Сервис может быть платным. Поиск осуществляется по специальным алгоритмам. Соответствие ожиданиям не гарантируется. Подробнее: beeline.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Важное в РТ

4 часа назад

В Татарстане корпоративные клиенты могут заранее записаться в 126 офисов Сбера

сэс долгопрудный официальный сайт

Лонгриды

18 часов назад

«Больше никто так не делал»: в Казани прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

Новости России

2 дня назад

В Москве начался Всероссийский патриотический форум с вручением Национальной премии «Патриот»

женский коучинг в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Глава Исенбаевского поселения уволен по утрате доверия

Новости Татарстана

день назад

4 человека погибли при столкновении легковушек в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Сократит путь на час: в «Яндекс. Картах» появился участок трассы М12

Новости Татарстана

день назад

Появились подробности аварии у села Смак-Корса с 4 погибшими

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане планируют отказаться от мигрантов в экономике
Лонгриды
18 часов назад

«Больше никто так не делал»: в Казани прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

В Казани состоялся премьерный показ новогодней ...

Новости Казани

31 минуту назад

Стало известно, почему водители запирают казанцев в троллейбусах

Важное в РТ

4 часа назад

В Татарстане корпоративные клиенты могут заранее записаться в 126 офисов Сбера

Новости Татарстана

41 минуту назад

В Татарстане предложили выплачивать пособия совершеннолетним детям погибших бойцов СВО

Новости Татарстана

час назад

За сутки с улиц Казани вывезли 5,5 тысячи тонн снега
В Казани оплата за посещение Голубых озер соста...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани оплата за посещение Голубых озер составит 100 рублей

Новости Казани

час назад

С бывшего главы КирМоса Сергея Миронова сняли обвинения в мошенничестве

Новости Казани

2 часа назад

Мэр Казани посетил лицей-интернат №2

Новости Татарстана

3 часа назад

Жительница Челнов просит ускорить расследование смерти ее новорожденной дочери
Новости России
6 дней назад

Волонтерскому движению Сбера – 15 лет