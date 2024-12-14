Мэр Казани сходил на родительские собрания и сгорел со стыда

Недавно мэр Казани Ильсур Метшин начал посещать родительские собрания и, по его словам, поначалу испытывал сильный стыд. Об этом он рассказал на церемонии награждения победителей конкурса «Команда казанского образования».

Метшин отметил, что это его первое предновогоднее мероприятие в декабре, и выразил надежду, что 2025 год принесет много радости. Он поблагодарил учителей и поделился, что начал ходить на родительские собрания.

Градоначальник признался, что еле дотерпел до выступления четвертого преподавателя, так как испытывал неловкость. Он сказал своему младшему сыну Радмиру, что если бы тот учился так же усердно, как он работает, город был бы совершенно другим. После этого разговора Радмир стал более старательным.

Абсолютными победителями конкурса «Команда казанского образования» стали лицей №146 «Ресурс», Дом работников образования и детский сад №121.