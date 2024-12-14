В Чувашии водитель сбил пешехода, который шел по дороге в темноте

В Чувашии произошла серьёзная авария с пострадавшими. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Около полуночи рядом с домом №3 по проспекту Мира в Чебоксарах водитель ВАЗ-2114 сбил 36-летнего мужчину. По словам водителя, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и шёл по дороге в тёмное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии мужчина получил серьёзные травмы. С места происшествия его госпитализировали с переломом бедра.

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