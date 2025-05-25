С 1 июня полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Обновление интерьера — заманчивый процесс, особенно когда хочется уюта и индивидуальности. Но прежде чем заказывать дизайнерский ремонт, стоит узнать: некоторые изменения в планировке квартиры могут закончиться не только штрафами, но и требованием вернуть всё назад. Рассказываем, какие переделки незаконны и что можно сделать без риска.

1. Окна-невидимки: черная рама — путь к жалобам

Можно : менять стеклопакеты на такие же по форме и цвету.

Нельзя: увеличивать проем, менять цвет или форму окон.

Если вы решили поставить стильные черные рамы, а соседу это не понравилось — готовьтесь: жалоба, штраф до 50 000 рублей и требование вернуть всё как было.

2. Потолки, которые «съедают» высоту

Можно : натяжные и подвесные конструкции, если они уменьшают высоту максимум на 5%.

Нельзя: опускать потолок слишком сильно — инспекторы могут прийти с рулеткой.

Если превышен лимит — демонтаж за ваш счет.

3. Радиаторы-путешественники

Можно : заменить батареи без изменения их расположения.

Нельзя: переносить или добавлять секции, особенно на балконе.

Самовольный перенос может нарушить отопление у соседей и повлечь штраф до 30 000 рублей.

4. Кондиционер без согласования — враг фасада

Можно : установка с согласия соседей.

Нельзя: вешать внешний блок без разрешения.

Капающая вода с блока может стать поводом для иска. Суд чаще всего встает на сторону соседей.

5. Плита-беглянка: можно ли перенести?

Можно : переместить электрическую плиту — с разрешением.

Нельзя: передвигать газовую плиту без согласования с газовой службой.

Иначе — штраф и возврат оборудования на прежнее место.

Как всё согласовать по закону?

Закажите проект и техническое заключение. Получите подписи соседей (если требуется). Согласуйте с МЧС и газовой службой. Подайте заявление через портал «Госуслуги».

Процесс может занять до полугода, но зато никаких претензий в будущем.

Что будет, если сделать «по-тихому»?

Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.

Судебные иски от соседей.

Принудительный демонтаж — кондиционеров, окон, плит и радиаторов.

А если ремонт уже сделан?

Иногда можно легализовать изменения через суд — это может обойтись дешевле, чем штрафы и переделки.

Почему соседи молчат — до поры до времени

Пока отношения хорошие — могут закрыть глаза. Но если конфликт обострится, готовьтесь к жалобе и проверке.