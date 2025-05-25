С 1 июня полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять
PROKAZAN
Обновление интерьера — заманчивый процесс, особенно когда хочется уюта и индивидуальности. Но прежде чем заказывать дизайнерский ремонт, стоит узнать: некоторые изменения в планировке квартиры могут закончиться не только штрафами, но и требованием вернуть всё назад. Рассказываем, какие переделки незаконны и что можно сделать без риска.
1. Окна-невидимки: черная рама — путь к жалобам
Можно: менять стеклопакеты на такие же по форме и цвету.
Нельзя: увеличивать проем, менять цвет или форму окон.
Если вы решили поставить стильные черные рамы, а соседу это не понравилось — готовьтесь: жалоба, штраф до 50 000 рублей и требование вернуть всё как было.
2. Потолки, которые «съедают» высоту
Можно: натяжные и подвесные конструкции, если они уменьшают высоту максимум на 5%.
Нельзя: опускать потолок слишком сильно — инспекторы могут прийти с рулеткой.
Если превышен лимит — демонтаж за ваш счет.
3. Радиаторы-путешественники
Можно: заменить батареи без изменения их расположения.
Нельзя: переносить или добавлять секции, особенно на балконе.
Самовольный перенос может нарушить отопление у соседей и повлечь штраф до 30 000 рублей.
4. Кондиционер без согласования — враг фасада
Можно: установка с согласия соседей.
Нельзя: вешать внешний блок без разрешения.
Капающая вода с блока может стать поводом для иска. Суд чаще всего встает на сторону соседей.
5. Плита-беглянка: можно ли перенести?
Можно: переместить электрическую плиту — с разрешением.
Нельзя: передвигать газовую плиту без согласования с газовой службой.
Иначе — штраф и возврат оборудования на прежнее место.
Как всё согласовать по закону?
Закажите проект и техническое заключение.
Получите подписи соседей (если требуется).
Согласуйте с МЧС и газовой службой.
Подайте заявление через портал «Госуслуги».
Процесс может занять до полугода, но зато никаких претензий в будущем.
Что будет, если сделать «по-тихому»?
Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.
Судебные иски от соседей.
Принудительный демонтаж — кондиционеров, окон, плит и радиаторов.
А если ремонт уже сделан?
Иногда можно легализовать изменения через суд — это может обойтись дешевле, чем штрафы и переделки.
Почему соседи молчат — до поры до времени
Пока отношения хорошие — могут закрыть глаза. Но если конфликт обострится, готовьтесь к жалобе и проверке.
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