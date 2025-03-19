С 1 апреля 2025 водительские права станут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей
kolesa.kz
С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу новый закон, который обязывает иностранных граждан и россиян, получивших водительские удостоверения за границей, заменить их на российские.
Это необходимо сделать в течение трёх недель после года с момента получения разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ. В противном случае такие права будут считаться недействительными.
Кого затронут новые правила?
- Граждане России, получившие водительские удостоверения за границей, должны обменять их на российские в течение года с момента первого въезда в страну.
- Иностранцы с ВНЖ или РВП в России также обязаны пройти процедуру замены прав.
Исключения:
- Водительские удостоверения, выданные в Белоруссии гражданам РФ и белорусам с ВНЖ в России, не требуют обмена.
- Дипломаты и члены их семей могут заменить права без экзаменов и медицинской справки.
Что грозит за нарушение?
Если водитель не заменит иностранные права в установленный срок, ему грозит:
- Штраф до 15 000 рублей
- Отстранение от управления автомобилем до восстановления документов
Как будет проходить экзамен?
- Для категорий М, А, В, А1, В1 потребуется сдать только теорию. Практический экзамен и обучение в автошколе не нужны. Однако необходимо предоставить медицинскую справку.
- Водители грузовиков и автобусов (категории C, D, CE, DE, C1E, D1E) должны пройти полный курс обучения в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
- Граждане стран, где русский язык является государственным (Абхазия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия), смогут заменить права только после сдачи теоретического экзамена.
Автоматическое присвоение категорий
Водители с категориями B и CE (грузовик с прицепом) при замене иностранных прав автоматически получают категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).
Новый закон направлен на упрощение контроля за процессом замены водительских удостоверений и повышение безопасности на дорогах, сообщает progorodsamara.ru.
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