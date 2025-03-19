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С 1 апреля 2025 водительские права станут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей

С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу н...

kolesa.kz

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С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу новый закон, который обязывает иностранных граждан и россиян, получивших водительские удостоверения за границей, заменить их на российские.

Это необходимо сделать в течение трёх недель после года с момента получения разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ. В противном случае такие права будут считаться недействительными.

Кого затронут новые правила?

  • Граждане России, получившие водительские удостоверения за границей, должны обменять их на российские в течение года с момента первого въезда в страну.
  • Иностранцы с ВНЖ или РВП в России также обязаны пройти процедуру замены прав.

Исключения:

  1. Водительские удостоверения, выданные в Белоруссии гражданам РФ и белорусам с ВНЖ в России, не требуют обмена.
  2. Дипломаты и члены их семей могут заменить права без экзаменов и медицинской справки.

Что грозит за нарушение?

Если водитель не заменит иностранные права в установленный срок, ему грозит:

  • Штраф до 15 000 рублей
  • Отстранение от управления автомобилем до восстановления документов

Как будет проходить экзамен?

  • Для категорий М, А, В, А1, В1 потребуется сдать только теорию. Практический экзамен и обучение в автошколе не нужны. Однако необходимо предоставить медицинскую справку.
  • Водители грузовиков и автобусов (категории C, D, CE, DE, C1E, D1E) должны пройти полный курс обучения в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
  • Граждане стран, где русский язык является государственным (Абхазия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия), смогут заменить права только после сдачи теоретического экзамена.

Автоматическое присвоение категорий

Водители с категориями B и CE (грузовик с прицепом) при замене иностранных прав автоматически получают категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).

Новый закон направлен на упрощение контроля за процессом замены водительских удостоверений и повышение безопасности на дорогах, сообщает progorodsamara.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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