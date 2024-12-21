С 1 января перестанет работать: WhatsApp в России принял трудное решение

WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, продолжает обновлять свои технические требования, чтобы обеспечить более высокое качество обслуживания и новые функции. В связи с этим приложение объявило о прекращении поддержки ряда устаревших моделей мобильных телефонов, что может потребовать от некоторых пользователей обновления их устройств.

Какие модели больше не будут поддерживаться?

С конца текущего года WhatsApp прекратит поддержку 45 моделей телефонов различных брендов, включая Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Это решение затронет старые устройства, которые не могут обеспечить необходимую производительность и безопасность для работы современных версий приложения.

Как проверить, затронет ли это ваше устройство?

Для того чтобы узнать, поддерживается ли ваше устройство, вам следует посетить официальный сайт WhatsApp или просмотреть обновления в самом приложении, где публикуется список моделей, которые больше не будут получать поддержку. Если ваша модель находится в этом списке, рекомендуется подумать о покупке нового устройства.

Требования WhatsApp к новым устройствам

WhatsApp советует пользователям выбирать устройства с операционной системой Android версии 5.0 и выше или iPhone с iOS 12 и выше. Эти требования обеспечивают лучшую совместимость с новыми функциями приложения и гарантируют более стабильную и безопасную работу.

Почему важно обновить устройство?

Обновление устройства не только расширяет возможности использования новых функций приложений, но и улучшает общую безопасность ваших данных. Старые устройства часто не получают обновлений безопасности, что делает их уязвимыми для кибератак и программ-вымогателей.

Вывод

Если ваш телефон находится в списке устройств, которые больше не будут поддерживаться WhatsApp, рассмотрите возможность обновления. Новое устройство не только улучшит ваш опыт использования приложений, но и поможет защитить вашу личную информацию от потенциальных угроз. Вложение в современное устройство — это вложение в вашу собственную безопасность и комфорт.