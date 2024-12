В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

23 декабря, в РТ ожидаются изменения в погоде: температура начнёт понижаться, а небольшой снег выпадет лишь местами.

Гидрометцентр РТ предупреждает о возможных гололёде, слабой метели и тумане. Скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и накат.

Ночью и днём прогнозируется от -1 до -6 градусов, однако к вечеру понизится до -11 градусов. В региональной столице Татарстана в ночь на понедельник ожидается -1...-3 C.

Днём в столице температура поднимется до 0...-2 C, однако к вечеру снова похолодает до -3...-5 C. В последующие дни морозы усилятся и могут достигнуть -17 C.

