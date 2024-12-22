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В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Метшин сообщил, городские службы немедленно при...

Мэрия Казани/Марат Мугинов

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В исполкоме Казани проходит заседание городского оперштаба, посвященное устранению последствий вчерашней атаки беспилотников, которая нанесла ущерб жилым домам и автомобилям.

Мэр отметил, что накануне вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетил все пострадавшие дома. На объектах, где это было необходимо, проводилась выборочная эвакуация, оперативные службы сработали быстро, а жители эвакуировались организованно, помогая друг другу.

Метшин сообщил, городские службы немедленно приступили к работе. Там, где повреждено остекление, восстановили тепловой контур домов. На объектах, где это возможно, наладили работу коммуникаций. Кроме того, специалисты обзвонили жителей, чтобы убедиться, что все на месте. Людей размещали оперативно, предоставляли горячие обеды через Департамент продовольствия и социального питания.

Также он отметил, что для пострадавших организованы горячие линии и психологическая помощь.

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