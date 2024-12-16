За окном метель, температура -30, а у вас дома уютно и тепло. Ни забот, ни бешеных счетов за газ, только комфорт. Это идеальная картинка, но так бывает не всегда. И в подтверждение тому - множество историй в соцсетях.

— Нам не повезло: из всех 15 домов на нашей улице именно наш оказался самый холодный. Поначалу мы просто мёрзли зимой, прибавляли отопление, платили бешеные счета, ставили обогреватели. Но когда увидели плесень на стенах, поняли, что у нас большие проблемы, - пишет владелец роскошного с виду особняка в коттеджном поселке.

Еще одна история отличается местом действия и деталями, но суть та же самая: в доме холодно.

— Купил двухэтажный коттедж, не так давно построенный, первый этаж - кирпич, второй мансардный - дерево. На первом этаже в гостинной 4 окна, под каждым окном по радиатору с 10 секциями. На вторую зиму стало прохладно, отопление включили сильнее, все равно свежо, а на улице только -15. Стены холодные. В чем может быть причина, всю голову себе сломал.

Между тем, сделать дом теплым, стильным и экономным вполне возможно, если выбрать правильную систему отопления, уверен основатель компании «Отопительный Мир» Марат Рустемович Сабитов.

— Отопление — это как сердце дома. Вы можете построить шикарный особняк, но если в нем холодно, комфорт от слова "совсем" исчезает. Наши клиенты часто приходят к нам с жалобами: вроде бы сделали систему, а потом демонтировали — ошиблись в выборе оборудования или доверились непроверенным подрядчикам, — рассказывает Марат.

Чтобы избежать таких ошибок, держите в голове несколько простых, но важных принципов.

Совет 1. Рассчитайте мощность правильно

Не пытайтесь взять "с запасом" или экономить на оборудовании. Это как выбрать машину: джип не нужен, если вы ездите только по городу, но и мини-купер на бездорожье не спасет.

— Дом с большими окнами или высоким потолком требует другого подхода, нежели стандартный проект. Мы делаем расчет мощности для каждого клиента индивидуально, чтобы тепло расходовалось ровно столько, сколько нужно, — не больше, не меньше, — объясняет эксперт.

Совет 2. Теплый пол плюс радиаторы — лучший тандем

Многие задаются вопросом: теплый пол или радиаторы?

— Мы всегда говорим: зачем выбирать, если можно сочетать? У теплого пола свои преимущества — комфорт для ног, равномерный прогрев. А радиаторы быстро реагируют на изменения температуры. Вместе они дают и комфорт, и гибкость, — говорит Марат.

Совет 3. Стильное отопление — не миф

Радиаторы, которые хочется прятать за мебель? Забудьте об этом.

Сейчас в тренде дизайн-радиаторы и внутрипольные конвекторы. Они не просто отапливают, но и украшают ваш дом. Особенно это оценят те, кто выбирает панорамные окна: внутрипольные конвекторы прекрасно вписываются и не портят вид, — делится эксперт.

Совет 4. Автоматизация: отопление умнее, чем вы думаете

Выходите из дома — отопление снижает температуру. Возвращаетесь — поднимает до комфортной.

— Умные системы — это не только про удобство. Автоматизация позволяет экономить до 30% энергии. Все, что вам нужно, — это смартфон и желание жить комфортно, — объясняет Марат.

Совет 5. Не забывайте про гарантию и страховку

Как понять, что подрядчик серьезно относится к своей работе? Он готов отвечать за результат.

— Каждая наша система застрахована на 3 миллиона рублей. Мы не только даем гарантию, но и берем на себя ответственность за возможные риски. Для клиентов это значит спокойствие на годы вперед, — подчеркивает Марат.

Совет 6. Бюджет: считайте честно

Отопление — это инвестиция, которая должна окупиться.

— Мы предлагаем разные варианты — от базовых до премиальных. Самое главное — не пытаться экономить на качестве. Лучше один раз потратить чуть больше, чем потом переделывать все заново, — советует Марат.

Совет 7. Сервисное обслуживание — залог надежности

Мало установить систему отопления, важно правильно за ней ухаживать. Компания «Отопительный Мир» предлагает сервисное обслуживание любых систем отопления — не только тех, что они монтировали сами.

—Часто к нам обращаются клиенты с просьбой исправить ошибки других подрядчиков или обслуживать старые системы. Мы беремся за такие задачи, потому что понимаем: от этого зависит комфорт и безопасность людей, — рассказывает Марат.

Регулярный сервис продлевает срок службы оборудования, снижает вероятность поломок и экономит ваши деньги на ремонте.