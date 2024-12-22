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Хурамшина в Татарстане рассказала о проблемах современных бабушек

Стоит отметить, что Айгюль Хурамшина — многодет...

pixabay.com

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Директор Центра семьи и демографии Айгюль Хурамшина высказалась о теме современных вызовов, с которыми сталкиваются бабушки.

По её словам, всё чаще появляется образ так называемой «бабушки со стороны». Это связано с улучшением качества жизни: многие пожилые люди имеют своё отдельное жильё и живут отдельно от семей своих детей.

Однако это приводит к тому, что они реже участвуют в повседневной жизни внуков, ограничиваясь помощью лишь во время каникул или выходных. Как отметила Хурамшина, сокращение времени общения между поколениями становится новой задачей, требующей решения.

Эксперт также привела данные исследования «Семья Татарстана», согласно которым сохранение традиций тесно связано с укреплением семейных ценностей, пишет ТНВ.

Стоит отметить, что Айгюль Хурамшина — многодетная мама, воспитывающая троих детей.

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