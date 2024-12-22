Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Глава государства Владимир Путин заявил, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Казань не останется без ответа. Такое заявление глава государства сделал, обращаясь к раису региона.

Владимир Владимирович уверен, что все повреждения, нанесенные республике в результате атаки, будут оперативно устранены.

Глава государства подчеркнул, что попытки противника причинить ущерб РФ приведут к еще большим разрушениям в его стране.

Президент подчеркнул, что любые атаки на России станут для врага более серьезными последствиями.

Ранее мы писали о том, что мэр региональной столицы Татарстана Ильсур Метшин раскритиковал местные управляющие компании за то, что они плохо подготовили укрытия. Об этом глава города рассказал на заседании.

Напомним, 21 декабря Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов.