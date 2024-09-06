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«Рожайте сразу после школы»: в Госдуме призвали школьников размножаться

Депутат Государственной думы Жанна Рябцева, пре...

dzen.ru

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Депутат Государственной думы Жанна Рябцева, представляющая Свердловскую область, высказала мнение, что молодым россиянкам стоит задуматься о рождении детей сразу после окончания школы.

По её словам, самые крепкие и успешные семьи формируются именно в студенческие годы, когда молодые пары проходят жизненные испытания вместе, создавая надёжную основу для будущего.

Почему стоит рожать в 18-19 лет?

Рябцева убеждена, что идеальный возраст для создания семьи и рождения детей — 18-19 лет, когда молодые люди ещё учатся в университетах или начинают свою профессиональную деятельность. Депутат считает, что именно в этот период, когда пары формируются на фоне совместных интересов и обучения, закладываются наиболее прочные отношения.

«Лучшие семьи — это те, которые были созданы в студенческие годы. Эти люди идут по жизни рука об руку, переживая все трудности вместе», — отмечает парламентарий.

Она подчёркивает, что молодые люди должны осознавать: отношения — это не временное увлечение, а серьёзный жизненный выбор, который требует ответственности и взаимопонимания. По мнению Рябцевой, важно, чтобы у молодёжи формировалось правильное отношение к браку и семье с самого раннего возраста.

Стимулирование рождаемости: деньги не главное

Кроме того, Жанна Рябцева высказалась по поводу программ поддержки рождаемости, которые направлены на финансовое стимулирование семей. Депутат считает, что денежные выплаты — не лучший способ повысить уровень рождаемости в стране. По её мнению, многие россияне сегодня имеют достаточно высокий доход, работая на крупных предприятиях, и вопрос выживания для большинства уже не стоит так остро, как ранее.

Рябцева считает, что вместо финансовой помощи стоит сосредоточиться на формировании семейных ценностей и поддержке молодых родителей, помогая им гармонично сочетать учёбу, работу и воспитание детей.

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