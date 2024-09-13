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Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Катя Царева

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Заместитель главбуха Больницы скорой медицинской помощи в Челнах Зульфия Ашерапова спасла жизнь человеку. Местная жительница вспомнила, чему ее учили на курсах по базовой помощи, которые проходят все работники учреждения. Об этом сообщили в больнице.

Челнинка трудится в медицинском учреждении уже 14 лет. Работница рассказала, что к ней домой пришел ее приятель, который спустя какое-то время потерял сознание, у него женщина не могла прощупать пульс, словно он умер. Ашерапова не растерялась, она вызвала скорую и сделала мужчине не прямой массаж сердца.

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, пришел в сознание. Местная жительница убеждена, что это должен уметь каждый из нас.

Ранее мы писали о том, что ВАДА скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать Камилу Валиеву.

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