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В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

В Лениногорске после плановой вакцинации годова...

mchs.gov.ru

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В Лениногорске после плановой вакцинации годовалого ребенка, который частично потерял слух. По сообщениям Следственного комитета России, данное происшествие вызвало значительный общественный резонанс и обеспокоенность родителей и медицинских работников. Диагноз был установлен вскоре после вакцинации, что вызывает вопросы о качестве проводимых медицинских процедур и соблюдении рекомендаций.

В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следственные органы намерены тщательно расследовать обстоятельства, приведшие к данному случаю, чтобы установить, не сыграли ли в этом процессе роль недочеты в организации медицинской помощи или неподобающие действия специалистов. Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены предварительные результаты следствия, что подчеркивает важность данного дела для общества. Ожидается, что выяснение всех обстоятельств поможет предотвратить подобные инциденты в будущем и восстановит доверие граждан к системе здравоохранения.

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