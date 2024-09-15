В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

В день послания раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету Республики Татарстан, которое состоится 27 сентября 2024 года, в Казани будут введены временные ограничения на движение и парковку транспортных средств. С 00:00 до 23:59 будет частично перекрыта улица Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и надлежащей организации мероприятий, приуроченных к важному событию.

Кроме того, в связи с проведением саммита БРИКС, в Казани также вводятся ограничения по остановкам и стоянкам вблизи железнодорожной станции Вахитово. Улицы Кызыл Татарстан и участок проезда от улицы Ирек до улицы Кызыл Татарстан окажутся под временными ограничениями, что окажет влияние на передвижение горожан и гостей столицы.

Данные меры призваны создать комфортные условия для участников и зрителей мероприятия, а также минимизировать возможные помехи в ходе торжеств. Горожан призывают заранее планировать свои маршруты и учитывать введённые ограничения.