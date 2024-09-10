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ИИ-помощник МТС Линк проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное

МТС, цифровая экосистема, представила функцию п...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, представила функцию помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ), внедренную в платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк. Помощник может напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, находить нужные записи, составлять сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах. Функция разработана на базе генеративной нейросети и впервые продемонстрирована на форуме Kazan Digital Week* 2024.

Запрос ИИ-помощнику МТС Линк можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому другому GPT-ассистенту. Например, по запросу «Какие решения были приняты на моих встречах на прошлой неделе?» он выдаст краткий обзор всех договоренностей.

Ответы составляются на базе всех онлайн-мероприятий, на которых присутствовал пользователь и где была включена автоматическая расшифровка. По данным МТС Линк, на каждые сто деловых онлайн-встреч приходится около тридцати просмотров их записей. При этом в среднем менеджеры присутствуют на 3-5 встречах в день. ИИ-помощник поможет сократить количество просмотров записей, благодаря чему время для фокуса на важных задачах увеличится.

В корпоративном мессенджере МТС Линк Чаты ИИ-помощник сокращает время чтения длинных переписок. Искусственный интеллект выделяет ключевые моменты обсуждений в тредах и формирует итоги с основными тезисами. Итоги публикуются отдельным постом в конце переписки, их видит только пользователь, который их запросил. На создание итогов ИИ-помощник тратит в среднем 1-5 секунд. Функция будет особенно полезна в моменты, когда сотрудник возвращается к чатам после долгого отсутствия — например, отпуска, командировки или больничного.

ИИ-помощник в МТС Линк Чатах уже доступен всем пользователям, в МТС Линк Встречах — по запросу в службу технической поддержки. В будущем набор сценариев применения ИИ-помощника будет расширяться. Например, он сможет подсказать, к кому из коллег стоит обратиться с определенным вопросом, на основе анализа встреч всех сотрудников компании.

«Российские компании не только активно переходят на российские решения для онлайн-коммуникаций, но и ждут от них функций, позволяющих увеличивать продуктивность сотрудников и экономить самый ценный невозобновляемый ресурс — время. Мы провели ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Например, 32% опрошенных отметили, что никогда не читают пропущенные треды после отпуска, а 56% отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов. Мы продолжаем изучать запросы рынка и планируем внедрить искусственный интеллект во все элементы экосистемы МТС Линк», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций МТС Линк Дмитрий Крюков.

ИИ-помощник дополнит другие инструменты на основе ИИ, которые появились в МТС Линк ранее: автоматическое подведение итогов встречи, текстовую расшифровку и видеохайлайты. Последние, в частности, демонстрируют 75-процентную точность выбора ключевых моментов встреч.

*Kazan Digital Week - (англ.) Казанская цифровая неделя

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