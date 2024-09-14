В Татарстане девочка оглохла после вакцинации

В Татарстане развилась трагическая ситуация, когда годовалая девочка Аделина, родившаяся с серьёзными проблемами здоровья, полностью оглохла после вакцинации. Роды были тяжелыми, и сразу после них понадобилась операция на кишечнике, что наложило свой отпечаток на дальнейшую жизнь ребёнка.

С началом нового года Аделина заболела, и педиатр рекомендовал антибиотики, назначив повторный визит. Однако вскоре, без проведения анализов, малышке ввели комбинированную вакцину и вакцину от гепатита. Всего через несколько дней мать начала замечать, что дочь перестала реагировать на своё имя, что вызвало тревогу.

Неврологи выступили с утверждением, что это временная реакция, однако в частной клинике девочке поставили диагноз глухота на оба уха. Родственники уверены, что причиной стали действия врачей во время вакцинации без учёта истории болезни. Обратившись в следственный комитет, родители уже добились возбуждения дела о халатности. Благодаря кохлеарной имплантации слух в одном ухе удалось восстановить, но впереди — долгий путь ко второй операции.