Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE» в ТРЦ Олимп на улице Зорге. По полученным сообщениям, вскоре после начала пожара, из заведения самостоятельно эвакуировались тридцать человек, которые, смогли сохранить спокойствие в сложившейся ситуации.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы Казанского гарнизона, готовые справиться с огнем и обеспечить безопасность граждан. Медики, находившиеся на месте, диагностировали ожоги 1 и 2 степени у некоторых пострадавших, предоставив им первую помощь. Ситуация была под контролем, однако громкие тревожные новости о пожаре в центре города вызвали беспокойство среди местных жителей.