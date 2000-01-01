ПИКНИК БЕЗ забот
Казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

С приходом лета хочется больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаясь природой и теплыми солнечными днями. Но где найти идеальное место для пикника, чтобы отдых прошел без забот и суеты? Наша редакция собрала для вас подборку лучших мест, где можно устроить пикник. От уютных уголков в парках до живописных берегов рек и озер — эти места созданы для того, чтобы подарить вам незабываемые моменты на природе.

Куда отправитесь в первую очередь?
Набережная озера Кабан
Дубравный лес
Парк Весна
Пляж Локомотив
Пляж Лебяжье озеро
Парк Чёрное озеро
Парк Горького
Камское море
Набережная озера Кабан
Набережная озера Кабан в Казани — это красивое и уютное место, которое идеально подходит для пикника. Прогулочные дорожки вдоль живописного озера, ухоженные зеленые лужайки и удобные скамейки создают отличные условия для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь видом на воду и приятной атмосферой.
Чтобы сделать ваш пикник более приятным, рядом с озером Кабан есть уютное кафе «Reform» с вкусными десертами и основными блюдами, которые можно взять с собой. Популярное кафе предлагает широкий выбор свежих и изысканных сладостей, которые станут отличным дополнением к вашему отдыху на набережной. Упакованные в удобные коробочки, пирожные, торты и другие десерты легко транспортировать и наслаждаться ими на свежем воздухе.
Кроме десертов, «Reform» предлагает различные закуски, основные блюда и напитки, которые можно взять с собой. Свежие сэндвичи, салаты и прохладительные напитки дополнят ваш пикник, делая его более разнообразным и вкусным. Если же вы предпочитаете насладиться едой в уютной обстановке, кафе «Reform» всегда радо приветствовать вас в своем зале, где вы сможете попробовать авторские блюда от шеф-кондитера и провести время в приятной атмосфере.
Набережная озера Кабан и блюда от «Reform» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и качественную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь сладкими угощениями и прекрасными видами озера.
  1. Моти (одни из самых вкусных в городе)
  2. Макарон ( большой выбор начинок)
  3. Паста Неаполитано с курицей и вялеными томатами
Что мы рекомендуем попробовать?
Адрес: Сары Садыковой, 9
Телефон: +7‒987‒209‒66‒62
Instagram*: @reform.cakes
Режим работы: 07:30−21:00
Средний чек: 800 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Дубравный лес
Дубравный лес в Казани — это живописное место, которое идеально подходит для пикника. Зелёные лужайки и спокойная атмосфера делают его отличным выбором для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно постелить плед, наслаждаться природой и провести время с семьей или друзьями в уютной обстановке.
Для тех, кто хочет сделать свой пикник еще более приятным, «Журавль в небе» предлагает разнообразные блюда на вынос. В меню этого популярного ресторана есть всё, что нужно для отличного пикника: свежие суши, аппетитная пицца, сочные бургеры и многое другое. Упакованные в удобные контейнеры, блюда легко транспортировать и наслаждаться ими на природе.
Кроме суши, пиццы и бургеров, «Журавль в небе» предлагает различные закуски, салаты и напитки, которые можно заказать доставкой. Вы можете собрать целый набор блюд, чтобы угодить всем гостям вашего пикника.
Дубравный лес и блюда от «Журавль в небе» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и качественную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь вкусными угощениями и красотой окружающего леса.
  1. Сет 7 (запеченная Калифорния, запеченная Филадельфия, жареный ролл с угрем, жареный цезарь)
  2. Пицца пепперони
  3. Чизбургер
Что мы рекомендуем попробовать?
Телефон: +7-960-050-02-48
Instagram*: @zhuravlsushi
Режим работы: 09:30−22:30
Средний чек: 1000 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Парк Весна
Парк Весна в Казани — это прекрасное место для проведения времени на свежем воздухе. Просторные зеленые лужайки, живописные аллеи и уютные уголки создают идеальные условия для пикника. Здесь можно расслабиться, насладиться природой и провести время с семьей или друзьями в приятной атмосфере.
Чтобы сделать ваш пикник еще вкуснее, возьмите с собой пироги и десерты из «Время пирогов». Доставка предлагает широкий ассортимент свежей выпечки, включая сытные мясные и овощные пироги, сладкие пироги и разнообразные десерты. Упакованные в компактные коробки, пироги и десерты легко транспортировать и наслаждаться ими прямо на природе.
Кроме пирогов, «Время пирогов» предлагает различные напитки, которые можно взять с собой на вынос.
Парк Весна и выпечка от «Время пирогов» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и вкусную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь вкусными угощениями и красотой окружающего парка.
  1. Лоранский пирог. Французский открытый пирог на основе песочного теста с начинкой из курицы, грибов и сыра в сливочной заливке со специями и луком. Хит доставки!
  2. Баноффи пай. Невероятно нежный и вкусный английский десерт, приготовленный из спелых бананов, варёного сгущённого молока и крема-чиз из натурального творожного сыра!
  3. Татарский Бэлеш. Татарский национальный пирог, с отборной рубленной говядиной, картофелем, луком и специями.
Что мы рекомендуем попробовать?
Телефон: +7 (843) 205-24-44
Режим работы: 09:00−19:30
Средний чек: 900 руб.
Пляж Локомотив
Пляж Локомотив в Казани — это одно из любимых мест отдыха горожан, где можно провести прекрасный день на свежем воздухе. Здесь вы сможете расслабиться, насладиться природой и хорошей компанией вдали от городской суеты. Пляж Локомотив распологается на берегу Волги за железнодорожным вокзалом Казани, на одноименном полуострове. Тут же распологается лодочная станция Локомотив. До пляжа можно дойти по берегу от речного порта или от Кировской дамбы.
Для тех, кто хочет разнообразить свой пикник вкусной и полезной едой, отличным вариантом станет морепродукты из магазина Царь-рыба. Представьте себе пикник с деликатесами, такими как фаршированные гребешки на створках, стейки из семги, форели, клария в различных маринадах, которые добавят изюминку вашему отдыху на природе. Большой ассортимент Камчатских крабов и морепродуктов в магазине Царь-рыба не оставят равнодушным любого гурмана рыбной продукции.
  1. Фаршированные кальмары с сыром и шпинатом
  2. Уха финская с форелью и гребешком
  3. Стейки Клария в мексиканском маринаде.
Что мы рекомендуем попробовать?
Адрес: Проспект Ямашева, 93
Телефон: +7 (986) 712-04-05
Instagram*: @king_fishkzn
Режим работы: 10:00−21:00
Средний чек: 800 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Пляж Лебяжье озеро
Пляж Лебяжье озеро в Казани — это замечательное место для тех, кто хочет отдохнуть на берегу водоема и насладиться природой. Песчаный берег, чистая вода и обширные зеленые зоны создают идеальные условия для пикника. Здесь можно установить зонт, расстелить плед и провести прекрасный день с семьей или друзьями, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом.
Для настоящего гурмана пикник невозможен без вкусного и качественного мяса. Магазин мраморной говядины «Вершина вкуса» предлагает широкий ассортимент высококачественных мясных продуктов, которые можно взять с собой на пикник. Представьте себе пикник с сочными стейками, нежными шашлыками или аппетитными бургерными котлетами, приготовленными из мраморной говядины. Мясо от «Вершины вкуса» отличается неповторимым вкусом и текстурой, что сделает ваш пикник по-настоящему особенным.
Пляж Лебяжье озеро и мясо от магазина «Вершина вкуса» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит качественный отдых и вкусную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь теплом солнца, свежестью озера и ароматом сочного мяса на гриле.
  1. Стейк из мраморной говядины «Нью-Йорк» 220₽/100 гр.
  2. Стейк из мраморной говядины «Рибай» 280₽/100 гр.
  3. Фарш из мраморной говядины 1000руб/кг
Что мы рекомендуем попробовать?
Адрес: ул. Аграрная, д. 2,“Агропромышленный комплекс Казань”, место П8.
Телефон: +7 (937) 622-16-61
Режим работы: 08:00−17:00
Средний чек: 800 руб.
Парк Чёрное озеро
Парк Чёрное озеро в Казани — это уютный и живописный уголок природы, который идеально подходит для пикника. Зеленые лужайки, тихие аллеи и красивые виды на озеро создают идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь природой и хорошей компанией.
Чтобы сделать ваш пикник более приятным, возьмите с собой суши и роллы от «Sushi Box». Их доставка предлагает широкий ассортимент свежих и вкусных блюд японской кухни, которые идеально подойдут для пикника. Упакованные в удобные боксы, суши и роллы легко транспортировать и наслаждаться ими на пикнике у Чёрного озера. Кроме суши и роллов, «Sushi Box» предлагает разнообразные закуски и напитки, которые также можно взять с собой. Пицца, бургеры, десерты и освежающие напитки дополнят ваш пикник, делая его еще более разнообразным и вкусным. Парк Чёрное озеро и блюда от «Sushi Box» — идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и качественную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь свежими суши и роллами в окружении прекрасных пейзажей.
  1. Ролл Филадельфия запечённая 450 р.
  2. Пицца Дьябло 590 р.
  3. Суп Том Ям с креветками 460 р.
Что мы рекомендуем попробовать?
Телефон: +7 (960) 073-30-00
Instagram*: @sushiboxkzn
Режим работы: 10:00−22:00
Средний чек: 1000 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Парк Горького
Парк Горького в Казани — это настоящий оазис в сердце города, где можно прекрасно провести время на свежем воздухе. Сочетание просторных зеленых лужаек, уютных тенистых уголков и живописных водоемов с фонтанами делает этот парк идеальным для пикника. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, расслабиться на траве и провести время с семьей или друзьями в приятной атмосфере.
Если вы планируете провести день в парке Горького, возьмите с собой вкусную шаурму от «Зашумел район». Сеть кафе рэпера Нурминского предлагает разнообразные виды шаурмы, приготовленные из свежих ингредиентов и с особой заботой о вкусе. Удобно упакованная шаурма легко транспортируется и станет отличным дополнением к вашему пикнику. Кроме шаурмы, «Зашумел район» предлагает различные закуски и напитки: хот-доги, чизкейки, милкшейки, которые можно взять с собой для насыщенного пикника. Парк Горького и еда от «Зашумел район» — это идеальное сочетание для тех, кто хочет провести время на природе с комфортом и удовольствием. Насладитесь свежим воздухом, зелеными пейзажами и вкусной едой, проведя незабываемый день в Казани.
  1. Фирменная шаурма
  2. Шаурма Los Angeles
  3. Классическая с люля-кебаб из говядины
Что мы рекомендуем попробовать?
Телефон: +7 (843) 239‒16‒33 +7 (843) 239‒16‒33
Instagram*: @zashumelrayon105
Режим работы: 10:00−22:00
Средний чек: 1000 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Камское море
Камское море — это уютное и живописное место, которое идеально подходит для пикника. Ухоженные зеленые лужайки, пляж и спокойная атмосфера делают его отличным выбором для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно расстелить плед, наслаждаться природой и провести время с семьей или друзьями в комфортной обстановке.
Чтобы сделать ваш пикник более приятным, возьмите с собой мясо и другие полуфабрикаты из магазина «ИТ». Этот магазин предлагает широкий ассортимент свежих и качественных продуктов, которые идеально подойдут для пикника. В меню вы найдете разнообразные виды мяса, колбасы, шашлыки и другие полуфабрикаты, которые легко приготовить на гриле или мангале. Упакованные в удобные контейнеры, продукты легко транспортировать и наслаждаться ими на свежем воздухе.
Кроме мяса и полуфабрикатов, «ИТ» предлагает различные закуски, салаты и напитки, которые также можно взять с собой на вынос или заказать доставкой. Эти вкусные и сытные блюда дополнят ваш пикник, делая его более разнообразным и насыщенным.
Камское море и продукты от «ИТ» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и качественную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь вкусными угощениями и красотой окружающей природы.
  1. Корейка баранины
  2. Пирзола из курицы
  3. Купаты
Что мы рекомендуем попробовать?
Адрес: с.Сокуры, Державина, 29 к1
Телефон: +7 962 555-20-24
Instagram*: @ithalal16
Режим работы: 09:00−21:00
Средний чек: 1000 руб.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Редакция prokazan.ru желает вам солнечного лета и хорошего настроения!