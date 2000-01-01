Чтобы сделать ваш пикник более приятным, рядом с озером Кабан есть уютное кафе «Reform» с вкусными десертами и основными блюдами, которые можно взять с собой. Популярное кафе предлагает широкий выбор свежих и изысканных сладостей, которые станут отличным дополнением к вашему отдыху на набережной. Упакованные в удобные коробочки, пирожные, торты и другие десерты легко транспортировать и наслаждаться ими на свежем воздухе.

Кроме десертов, «Reform» предлагает различные закуски, основные блюда и напитки, которые можно взять с собой. Свежие сэндвичи, салаты и прохладительные напитки дополнят ваш пикник, делая его более разнообразным и вкусным. Если же вы предпочитаете насладиться едой в уютной обстановке, кафе «Reform» всегда радо приветствовать вас в своем зале, где вы сможете попробовать авторские блюда от шеф-кондитера и провести время в приятной атмосфере.

Набережная озера Кабан и блюда от «Reform» — это идеальное сочетание для тех, кто ценит комфортный отдых и качественную еду. Проведите незабываемый день на природе, наслаждаясь сладкими угощениями и прекрасными видами озера.