Студия танца и растяжки Double A
— это женское пространство, где каждая девушка раскрывает свою истинную природу, становиться гибкой, пластичной и уверенной в себе!
Мы предоставляем возможность каждой девушке и женщине почувствовать свое тело
, раскрыть себя и свою женскую энергию через растяжку и танцы. Мы уверены в том, что благодаря нашей авторской методике, каждая девушка может раскрыть свой потенциал благодаря языку телаНас выбирают, потому что:
Ждем вас в нашей студии!
- занятия только для девушек любого возраста и подготовки
- комфортная студия с новейшим оборудованием
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- более восьми направлений в абонементе
- занятия с 9 утра до 21 вечера
- мини-группы до 8 человек