Здоровый образ жизни помогает нам выполнять цели и задачи, успешно реализовывать планы и справляться с трудностями.

Здоровье — бесценное богатство каждого человека и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми, мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное условие полноценной и счастливой жизни.

Редакция ProKazan.ru подготовила топ-лист компаний, философия которых основывается на оздоровлении жителей города. А чтобы узнать об актуальных акциях и особенностей каждой компании, мы связались с их создателями. Так нашим читателям будет проще найти что-то по душе!
Ну что, теперь осталось выбрать, с чего начать…
МЕДИТАЦИЯ: БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и живая практика

Медитация — это путь к освобождению от негативных эмоций и мыслей, обретению внутренней гармонии, снижению стресса и познанию себя.
ПРОГРАММА
• Теория и практика медитации
• Методы балансировки состояния, освобождение от блоков и негативных мыслей
• Музыкотерапия
• Чай, дружеское общение и теплая атмосфера
РЕЗУЛЬТАТ
• Познаете состояние своей энергетики
• Научитесь диагностировать и балансировать свое состояние
• Ощутите радость и гармонию с собой и окружающим миром

Каждый Пн. — Декабристов, 8 в 19:00 (начинающие)
Каждую Ср. — Клуб «Вдох», ул. Спортивная, 3 в 19:00 (начинающие)

Количество мест ограничено!
Запись обязательна. Если вы записались, но не сможете прийти, пожалуйста, предупредите нас.
ПРАКТИКА МЕДИТАЦИИ
Студия танца и растяжки Double A — это женское пространство, где каждая девушка раскрывает свою истинную природу, становиться гибкой, пластичной и уверенной в себе!
Мы предоставляем возможность каждой девушке и женщине почувствовать свое тело, раскрыть себя и свою женскую энергию через растяжку и танцы. Мы уверены в том, что благодаря нашей авторской методике, каждая девушка может раскрыть свой потенциал благодаря языку тела


Нас выбирают, потому что:

  • занятия только для девушек любого возраста и подготовки
  • комфортная студия с новейшим оборудованием
  • индивидуальный подход к каждому клиенту
  • более восьми направлений в абонементе
  • занятия с 9 утра до 21 вечера
  • мини-группы до 8 человек

Ждем вас в нашей студии!
@da_studio.kzn
г. Казань, ул. Сибгата Хакима 5а
TASMA GYM - ЭТО:

  • Профессиональное оборудование
  • Групповые тренировки с опытными тренерами
  • Персональные тренировки
  • Бассейн
  • Хаммам
  • Русская парная
  • Финская сауна
  • Соляная комната
  • Массажный кабинет

Наш клуб разделен на три студии по разным направлениям.
Вы можете выбрать как одну из них, так и заниматься во всех сразу.

Дополнительные преимущества: закрытая охраняемая территория, большая парковка, профессиональный тренерский состав, фитнес без очередей, 40+ групповых занятий в неделю, профессиональное оборудование

Отдохни с пользой для своего здоровья в ТасмаGYM
@tasmagym
ул. Восстания, 100 корпус 203А
TASMA GYM