В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Сегодня утром в Лениногорске молодая женщина совершила прыжок с пятого этажа. Согласно свидетельствам очевидцев, к такому поступку ее толкнули трудности в личной жизни. Девушка выжила и была срочно госпитализирована медиками, прибывшими на место происшествия. Информация о ее состоянии на данный момент неизвестна.

Всего несколько дней назад в том же городе студентка музыкально-художественного педагогического колледжа также предприняла попытку покончить с жизнью, прыгая с четвертого этажа общежития. Причиной этого поступка оказался буллинг.

Она была доставлена в больницу Казани, где ей провели операцию. У пострадавшей отмечаются повреждения внутренних органов. В настоящее время врачи внимательно следят за ее состоянием.

Психологи отмечают, что подобные инциденты могут быть сигналом о том, что необходимо более активно вовлекать молодежь в диалог о своих переживаниях.