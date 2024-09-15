Казанский зооботсад меняет режим работы

Казанский зооботсад, известный своим разнообразным миром экзотических животных, вступает в новую эпоху осеннего режима работы. С 16 сентября сад откроет свои двери посетителям с 8.30 до 19.00, что позволит всем желающим насладиться красотой природы и уникальными обитателями до самого вечера. Однако стоит обратить внимание, что кассы будут закрываться на час раньше — в 18.00, поэтому планируйте посещение заранее.

Летние вечера дарили посетителям возможность наблюдать за жизнью животных вплоть до 21:00, создавая атмосферу волшебства и уюта. С началом осени зооботсад завершает этот сезон, закрываясь в более ранний час — в 20:00.

Но сегодня у Казанского зооботсада есть и радостная новость: в летний период здесь на свет появился пятнистый олененок-девочка, добавивший очарования и живости в жизнь сотрудников и посетителей. Это событие, безусловно, привлекает внимание маленьких и взрослых любителей животных, даруя надежду на то, что осень станет не менее яркой и запоминающейся.