Новости России
· 16+ · Служба новостей

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

T2, российский оператор мобильной связи, в парт...

Фото: пресс-служба T2

Подписаться в Telegram

erid: LjN8JziY1

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с Яндекс Плюсом расширяет возможности подписки MiXX. Теперь пользователям доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется Яндекс Плюс. Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max.

Для активации Яндекс Плюса необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к Яндекс ID или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать треки и подкасты в Яндекс Музыке в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами Плюса при поездках и покупках в сервисах Яндекса. Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.

MiXX закрывает еще больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного Яндекс Плюса, в MiXX входят Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет» и многое другое. Преимуществом продукта остается механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб./мес.

Подробности – на сайте https://t2.ru/mixx-max

Реклама. Т2 Мобайл

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист убил казанца в квартире

Важное в РТ

день назад

МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей

уничтожение тараканов уничтожение в на квартире без сомнения уничтожать

Новости Казани

день назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Важное в РТ

2 дня назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

moser ремонт машинок для стрижки в Санкт-Петербурге

Интересное в Казани

день назад

В Казани стартовала программа бесплатного обучения IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их семей

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Новости Казани

6 часов назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Новости Татарстана

9 часов назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Казани

день назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома
Лонгриды
2 дня назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

В Казани, в самом центре города, неподалёку от ...

Новости Татарстана

52 минуты назад

В РТ цены на услуги ЖКХ хотят привести к стандарту

Важное в РТ

день назад

Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России

Новости Татарстана

час назад

В МЧС Татарстана призвали воздержаться от купания

Новости Татарстана

час назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней
Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выигр...
Новости Казани
3 часа назад

Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

Новости Казани

2 часа назад

В Кировском районе Казани завершили ремонт участка водопровода

Новости Казани

3 часа назад

Лебеденко про Кристиана Ансальди: «Мог без штанов в автобусе висеть»

Новости Казани

8 часов назад

Горьковское шоссе в Казани обещают закончить в ноябре
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
6 дней назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
день назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы