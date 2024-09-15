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· 16+ · Альбина Шафеева

На начало недели в Татарстане прогнозируют туман и ветер

16 сентября в регионе не предсказываются значит...

mamadysh.tatarstan.ru

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16 сентября в регионе не предсказываются значительные дожди, хотя ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Скорость ветра будет колебаться от 5 до 10 м/с, с возможными порывами до 14 м/с в отдельных районах. В целом, осадки не планируются. В течение дня температура воздуха поднимется до +21…+26 градусов.

Не стоит забывать и о том, что ветер будет довольно активным, с порывами до 14 м/с. Это может привести к небольшим колебаниям в ощущениях от температуры, особенно в тени или во время вечерних прогулок. Однако даже с учетом ветреной погоды, высокая температура создаст комфортные условия для отдыха на улице.

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