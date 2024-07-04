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Россияне в 4 раза чаще стали включать режим «не беспокоить»

Россияне всё активнее подключают себе услуги голосовых помощников: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента Ева от МегаФона выросло на 20%

Фото: пресс-служба МегаФона

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Россияне всё активнее подключают себе услуги голосовых помощников: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента Ева от МегаФона выросло на 20%, а активировать дополнительные опции стали в 20 раз чаще. Среди самых востребованных — режим «не беспокоить»: его популярность выросла в 4 раза. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, изучив обезличенную статистику подключений и пользования своим виртуальным ассистентом.

Число клиентов МегаФона, использующих виртуального ассистента Еву, выросло на 20% с начала года и достигло 11,7 млн. Статистика показывает, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

По данным МегаФона, мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам.

Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет — это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач. Реже её подключают россияне старше 50 лет, а также «зумеры» моложе 20 лет. Больше всего пользователей голосового помощника Ева проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Подключать помощника с расширенным функционалом Ева+ с начала года стали в 20 раз чаще. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии Ева+, стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась Ева Тренди — модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить» — за полгода востребованность этой опции выросла в 4 раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков. Интересно, что многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период и продлевают после его истечения: такие абоненты предпочитают общаться исключительно в мессенджерах, а все входящие звонки доверить секретарю.

«Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил её голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

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