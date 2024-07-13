Россиянам дали простую возможность получить денег на первоначалку по ипотеке всего за 1 месяц

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В Татарстане стартовала уникальная инициатива, стимулирующая граждан привлекать новых контрактников в ряды Вооруженных сил

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В Татарстане стартовала уникальная инициатива, стимулирующая граждан привлекать новых контрактников в ряды Вооруженных сил. Каждому, кто сможет убедить другого человека заключить контракт с Министерством обороны, обещана вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Данные об этой программе распространяют как государственные СМИ, так и местные информационные ресурсы Татарстана.

Информация о программе появилась на портале heroes-tatarstan.ru, который работает под патронажем ДОСААФ и Минобороны России. По данным исследований, сайт посещают от 60 до 220 человек в день. Это свидетельствует о значительном интересе к предложению со стороны общественности.


Изначально, 9 июля, размер вознаграждения за посредничество в наборе новобранцев составлял 50 тысяч рублей. Однако, по мере развития кампании, сумма удвоилась, достигнув отметки в 100 тысяч рублей за каждого нового контрактника. К участию в программе приглашаются не только близкие и друзья потенциальных новобранцев, но и сотрудники военкоматов, администраций и других государственных ведомств.

Помимо этого, в Татарстане недавно произошло увеличение единовременной выплаты за подписание контракта до 1,5 миллиона рублей, включая муниципальные доплаты. Это подчеркивает стремление региона активно поддерживать и мотивировать граждан, принимающих решение служить в армии.

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