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Россиян ждет еще ряд новых длинных выходных – когда они начнутся

В 2025 году россияне получат уникальную возможн...

tripster.ru

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В 2025 году россияне испытают особенную радость длительных майских праздников, благодаря новому производственному календарю, утвержденному правительством.

Впервые за многие годы, отпускные дни будут распределены на два четырехдневных периода, предоставляя идеальную возможность для долгожданных путешествий или просто для расслабления дома.

Революционное изменение в производственном календаре

Традиционно отмечаемые дни, такие как Праздник Весны и Труда 1 мая и День Победы 9 мая, в этом году обрамляются выходными таким образом, что формируют два продолжительных отдыха.

Первая серия выходных дней пройдет с 1 по 4 мая, а вторая — с 8 по 11 мая, позволяя гражданам планировать свои дела с учетом непрерывных четырехдневных периодов.

Планирование отдыха: от местных до международных маршрутов

Эти расширенные выходные предоставляют прекрасную возможность для путешествий как внутри страны, так и за ее пределы. Для тех, кто предпочитает уединение и тишину собственного дома, майские каникулы станут идеальным временем для занятий любимыми хобби или просто для отдыха перед началом активного летнего сезона.

Майские праздники как возможность для культурного обогащения

Майские праздники не только предоставляют дополнительное время для отдыха, но и служат великолепным шансом для культурного обогащения. Фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия, организованные в эти дни, позволяют глубже погрузиться в искусство и национальное наследие.

Будущее праздничных периодов

Майские праздники в России — это лишь начало серии длительных выходных, которые продолжатся в июне, когда страна будет отмечать День России с 12 по 15 июня. Эти периоды предоставляют жителям уникальную возможность не только отдохнуть, но и активно участвовать в жизни своего сообщества, сообщает pg12.ru.

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