Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сайту с фанфиками «Фикбук»
Pixabay
Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к "Фикбуку", ведущей русскоязычной интернет-платформе для размещения фанфиков, поэзии и аналитических материалов по литературе. Данное действие последовало после того, как ведомство потребовало от администрации сайта удалить материалы, связанные с ЛГБТ-содержанием, категоризированным в России как экстремистское и запрещенное.
В ноябре 2022 года законодательство России было ужесточено, запрещая любую пропаганду ЛГБТ, педофилии и изменения пола для всех возрастных категорий, а также введение значительных штрафов за нарушение данных положений. Эти новые законодательные инициативы расширяют ограничения 2013 года, которые ранее касались только пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Дополнительно, в ноябре 2023 года Верховный суд России, по запросу Министерства юстиции, классифицировал "международное общественное движение ЛГБТ" как экстремистскую организацию, запретив его деятельность на территории страны, сообщает forbes.ru.
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