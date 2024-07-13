Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сайту с фанфиками «Фикбук»

Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к "Фикбуку", ведущей русскоязычной интернет-платформе для размещения фанфиков, поэзии и аналитических материалов по литературе. Данное действие последовало после того, как ведомство потребовало от администрации сайта удалить материалы, связанные с ЛГБТ-содержанием, категоризированным в России как экстремистское и запрещенное.





9 июля Роскомнадзор выдвинул требования к руководству сайта о удалении определенных материалов. Отчеты указывают, что администрация сайта лишь перемещала запрещенные элементы с одних страниц на другие, не производя их полного удаления, что привело к ужесточению мер со стороны регулятора. В результате, для обеспечения соблюдения законодательства, Роскомнадзор принял меры к полной блокировке сайта на территории России.В ноябре 2022 года законодательство России было ужесточено, запрещая любую пропаганду ЛГБТ, педофилии и изменения пола для всех возрастных категорий, а также введение значительных штрафов за нарушение данных положений. Эти новые законодательные инициативы расширяют ограничения 2013 года, которые ранее касались только пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Дополнительно, в ноябре 2023 года Верховный суд России, по запросу Министерства юстиции, классифицировал "международное общественное движение ЛГБТ" как экстремистскую организацию, запретив его деятельность на территории страны, сообщает forbes.ru