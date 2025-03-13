Решение уже принято: возраст выхода на пенсию понизят на 2 года, но для определенных граждан

С введением новых норм в Российской пенсионной системе, определенные категории граждан получили возможность досрочного выхода на пенсию.

Эти изменения, направленные на поддержку лиц с значительным трудовым вкладом и многодетных матерей, стали ответом на необходимость адаптации социальной политики к современным реалиям.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Новые правила позволяют следующим категориям граждан выходить на пенсию раньше обычного срока:

Женщины с трудовым стажем 37 лет и более могут уйти на пенсию в 55 лет.

Мужчины с трудовым стажем 42 года и более — в 60 лет.

Как учитывается трудовой стаж?

При расчете стажа учитываются не только официально отработанные годы, но и другие периоды, такие как:

Служба в армии, в том числе срочная.

Участие в специальных военных операциях.

Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. Отпуск по уходу за ребенком, однако, в расчет стажа для досрочного выхода на пенсию не включается.

Льготы для многодетных матерей

Многодетные женщины также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию:

Три ребенка — выход на пенсию в 57 лет.

Четыре ребенка — в 56 лет.

Пять и более детей — в 50 лет.

Как оформить досрочную пенсию?

Для оформления досрочной пенсии необходимо проверить свой трудовой стаж и условия через Социальный фонд России, а затем подать заявление на пенсию через портал «Госуслуги».

Эти меры направлены на компенсацию повышения пенсионного возраста и создание более гибких условий для тех, кто внес значительный вклад в экономику и социальную жизнь страны.