Решение уже принято: возраст выхода на пенсию понизят на 2 года, но для определенных граждан
9111.ru
С введением новых норм в Российской пенсионной системе, определенные категории граждан получили возможность досрочного выхода на пенсию.
Эти изменения, направленные на поддержку лиц с значительным трудовым вкладом и многодетных матерей, стали ответом на необходимость адаптации социальной политики к современным реалиям.
Кто имеет право на досрочную пенсию?
Новые правила позволяют следующим категориям граждан выходить на пенсию раньше обычного срока:
- Женщины с трудовым стажем 37 лет и более могут уйти на пенсию в 55 лет.
- Мужчины с трудовым стажем 42 года и более — в 60 лет.
Как учитывается трудовой стаж?
При расчете стажа учитываются не только официально отработанные годы, но и другие периоды, такие как:
- Служба в армии, в том числе срочная.
- Участие в специальных военных операциях.
Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. Отпуск по уходу за ребенком, однако, в расчет стажа для досрочного выхода на пенсию не включается.
Льготы для многодетных матерей
Многодетные женщины также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию:
- Три ребенка — выход на пенсию в 57 лет.
- Четыре ребенка — в 56 лет.
- Пять и более детей — в 50 лет.
Как оформить досрочную пенсию?
Для оформления досрочной пенсии необходимо проверить свой трудовой стаж и условия через Социальный фонд России, а затем подать заявление на пенсию через портал «Госуслуги».
Эти меры направлены на компенсацию повышения пенсионного возраста и создание более гибких условий для тех, кто внес значительный вклад в экономику и социальную жизнь страны.
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