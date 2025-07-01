Даже старые подушки начнут пахнуть новизной: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — важный элемент для комфортного сна и гигиенического ухода за собой.
В них скапливаются:
пыль и клещи;
кожные выделения и пот;
грибки, аллергены и плесень.
Без регулярной стирки подушки могут стать причиной кожных заболеваний и проблем с дыханием.
Как подготовить подушки к стирке?
Перед тем как стирать подушку:
Ознакомьтесь с ярлыком — это поможет выбрать правильный режим.
Зашейте повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя.
Удалите пыль с помощью пылесоса или выбивалки.
Обработайте пятна пятновыводителем.
Как стирать подушки с разными наполнителями?
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон): Машинная стирка до 40°C, режим для синтетики.
Пуховые подушки: Деликатная стирка при температуре до 30°C, с мягким отжимом или вручную.
Выбор моющих средств:
Для стирки выбирайте жидкое средство для деликатных тканей. Не применяйте отбеливатели и кондиционеры, так как они могут повредить структуру наполнителя.
Полоскание и отжим:
Дополнительное полоскание необходимо для устранения остатков моющих средств. Отжимайте на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.
Как сушить подушки?
Сушите подушки в тени, на горизонтальной поверхности. В сушильной машине используйте деликатный режим с низкой температурой.
Как часто стирать подушки?
Синтетические — раз в 3-4 месяца.
Пуховые — раз в полгода.
Наволочки — раз в неделю.
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