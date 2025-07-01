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Даже старые подушки начнут пахнуть новизной: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — важный элемент для комфортного сна и ...

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Подушки — важный элемент для комфортного сна и гигиенического ухода за собой.

В них скапливаются:

  • пыль и клещи;

  • кожные выделения и пот;

  • грибки, аллергены и плесень.

Без регулярной стирки подушки могут стать причиной кожных заболеваний и проблем с дыханием.

Как подготовить подушки к стирке?

Перед тем как стирать подушку:

  1. Ознакомьтесь с ярлыком — это поможет выбрать правильный режим.

  2. Зашейте повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя.

  3. Удалите пыль с помощью пылесоса или выбивалки.

  4. Обработайте пятна пятновыводителем.

Как стирать подушки с разными наполнителями?

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон): Машинная стирка до 40°C, режим для синтетики.

  • Пуховые подушки: Деликатная стирка при температуре до 30°C, с мягким отжимом или вручную.

Выбор моющих средств:

Для стирки выбирайте жидкое средство для деликатных тканей. Не применяйте отбеливатели и кондиционеры, так как они могут повредить структуру наполнителя.

Полоскание и отжим:

Дополнительное полоскание необходимо для устранения остатков моющих средств. Отжимайте на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.

Как сушить подушки?

Сушите подушки в тени, на горизонтальной поверхности. В сушильной машине используйте деликатный режим с низкой температурой.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические — раз в 3-4 месяца.

  • Пуховые — раз в полгода.

  • Наволочки — раз в неделю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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