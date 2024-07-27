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Решение принято: Путин согласовал сроки демобилизации участников СВО

В свете последних событий, связанных с частично...

molva33.ru

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В свете последних событий, связанных с частичной мобилизацией в России, возникает множество вопросов о дальнейшей судьбе призванных граждан. Военный корреспондент Александр Сладков, опираясь на информацию, полученную от президента в ходе личной встречи, рассказывает о ключевых аспектах текущей политики и планах властей в отношении мобилизованных.

Президент подтвердил, что призванные в рамках специальной военной операции продолжат свою службу до её завершения. При этом решение о демобилизации пока не принято, что означает продолжение военной службы для тех, кто уже мобилизован. Освобождение от службы возможно лишь в определённых случаях, таких как достижение максимально допустимого возраста, получение серьёзных ранений или смерть. Интересный факт: демобилизация также возможна после рождения у мобилизованного четвёртого ребёнка.

Кроме того, внимание обращено на особую категорию участников военных действий — добровольцев и заключённых, которые подписали контракты с Министерством обороны. Для них, так же как и для других мобилизованных, предусмотрена служба до официального окончания операции, без возможности демобилизации до этого момента.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, остаётся в силе, так как официальный указ президента о её завершении не был объявлен. Несмотря на заявления о мобилизации 300 000 человек, отсутствие конкретных сроков и условий завершения этого процесса порождает неопределённость и ожидание среди граждан и их семей.

Это продолжение мобилизации подчёркивает серьёзность и долгосрочный характер специальной военной операции, а также поднимает вопросы о влиянии этого решения на жизни многих людей и стабильность в регионе. Власти, по всей видимости, готовятся к продолжительному военному присутствию, однако общественное мнение по этому вопросу остаётся разделённым.

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