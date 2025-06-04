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Решение принято: ещё одна неожиданная новость для всех россиян, у которых в квартире стоят счётчики ЖКУ

С 2024 года вступили в силу изменения в порядке...

kubnews.ru

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С 2024 года вступили в силу изменения в порядке поверки счётчиков воды и счётчиков газа. Теперь данные о поверке вносятся в реестр «Аршин» специалистами, а не жильцами. Эти изменения касаются всех, у кого установлены такие приборы.

Если вы пользуетесь счётчиками, важно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать лишних трат и проблем с управляющими компаниями.

Что изменилось после принятия нового решения?

Ранее вы самостоятельно передавали документы о поверке в управляющую компанию. С 2024 года эту задачу берут на себя специалисты, проводящие проверку. Все данные теперь автоматически отправляются в систему «Аршин», и вы можете проверить их наличие в режиме онлайн.

Неожиданная новость о последствиях просрочки поверки

Если вовремя не провести поверку, ваш счётчик будет снят с учёта. Сначала плата за услуги будет начисляться по средним показателям за предыдущий период. Однако через несколько месяцев система перейдёт на нормативы, что значительно повысит стоимость. После проведения поверки вы можете запросить перерасчёт, но учтите, что управляющие компании не всегда соглашаются на такие изменения.

Особые условия для владельцев счётчиков газа

Для владельцев газовых приборов существует дополнительное требование: поверку могут проводить только аккредитованные организации. Если у компании нет договора с вами, её оштрафуют на 10 тысяч рублей. Процедура проверки газовых счётчиков схожа с проверкой водоснабжения, однако требует строгого соблюдения правил. Убедитесь, что срок поверки ваших газовых приборов не истёк. Современные приборы требуют поверки раз в шесть лет. Это поможет избежать лишних переплат и штрафов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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