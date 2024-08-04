Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Решение окончательное: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

В последнее время в России обострилась ситуация...

ru-novosti.com

Подписаться в Telegram

В последнее время в России обострилась ситуация вокруг мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной операции. В ходе недавней встречи с президентом, военный корреспондент Александр Сладков выяснил ключевые аспекты, касающиеся будущего мобилизованных и их службы.

Основные детали: Президент подтвердил, что все мобилизованные лица останутся на службе до завершения военной операции, и в ближайшее время не предвидится их демобилизация. Это заявление ставит точку в вопросах о возможных сроках возвращения домой для многих призванных.

Критерии для демобилизации: Существует несколько конкретных условий, при которых мобилизованные могут быть отправлены домой: достижение предельного возраста для службы, получение тяжёлых травм или в случае смерти. Интересный факт заключается в том, что демобилизация также предоставляется при рождении четвёртого ребёнка в период службы.

Добровольцы и заключённые на службе: Отдельное внимание уделено добровольцам и заключённым, заключившим контракты на службу. Для этих категорий также нет предусмотренных сценариев демобилизации до официального окончания конфликта, что подчёркивает их долгосрочную приверженность и обязательства.

Статус и будущее частичной мобилизации: По состоянию на сегодня, частичная мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, официально не завершена. Отсутствие прямого указа от президента о завершении мобилизации продолжает оставлять в воздухе множество вопросов относительно прав и обязанностей мобилизованных граждан.

Понимание положения мобилизованных граждан в России требует пристального внимания как от властей, так и от общественности. Точная и своевременная информация о дальнейших шагах и изменениях в их статусе критически важна для поддержания морального духа и социальной поддержки. Также важно, чтобы каждый гражданин, находящийся на службе, чувствовал уверенность в своём будущем и знал, что его вклад ценится и учитывается на всех уровнях управления.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Новости Казани

день назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

обработка дома от тараканов с гарантией московской области

Лонгриды

день назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

Интересное в Казани

2 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

стоимость покраски автомобиля полностью в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»

Новости Татарстана

день назад

Завозная малярия в Татарстане: случай заболевания после поездки в Конго

Новости Казани

день назад

Празднование Дня Казани обойдется в 28 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Доступная медицина: специальный транспорт для пожилых граждан
Лонгриды
2 дня назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Неприятная история произошла в посёлке «Царево ...

Армия и оружие

3 часа назад

Готовим к службе: в Татарстане расширяется программа обучения для новобранцев

Новости Татарстана

3 часа назад

Удобство и вкус: встречайте нетающее мороженое на российском рынке

Новости Татарстана

3 часа назад

По 100 миллионов на дороги: Альметьевск поддерживает многодетные семьи

Новости Татарстана

21 час назад

Казань лидирует по качеству обслуживания в отелях
Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено...
Новости Татарстана
5 минут назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Новости Казани

день назад

Дорожные изменения в связи с праздником «Я выбираю небо»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

Зарплаты в IT: лидеры по доходам в России"
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей...
Новости Татарстана
3 часа назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию