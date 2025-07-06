Развожу 50 мл. на 10 л. воды и прыскаю везде — муравьи растают, как сахар: термоядерный элексир
kursk
Как избавиться от муравьёв на даче: советы по борьбе
Муравьи на даче могут быть опасными соседями. Они не только распространяют тлю, но и могут повреждать корни растений, ослабляя их и снижая урожай. Чтобы избежать проблем, не дожидайтесь, пока муравьи на вашем участке начнут вредить растениям. Вот 4 способа борьбы с этими вредителями.
1. Обдайте муравейник кипятком
Как это работает?
Если залить муравейник кипятком, многие муравьи погибнут. Горячая вода уничтожает их, разрушает тоннели и отпугивает остальных. Однако те, кто спрятался глубже, могут пережить процедуру, поэтому повторяйте её несколько раз, особенно после дождя.
Важный совет:
Будьте осторожны при использовании кипятка рядом с корнями растений, так как высокая температура может повредить не только муравьёв, но и сами культуры.
2. Обработайте нашатырным спиртом
Как это работает?
Запах аммиака вызывает у муравьёв отвращение. Смешайте 50 мл нашатыря с 10 литрами воды и полейте этим раствором муравейник и его окрестности. Это заставит муравьёв покинуть своё жилище.
Полезный совет:
Обработку лучше проводить в безветренную погоду, чтобы запах аммиака не развеялся слишком быстро.
3. Используйте уксусный раствор
Как это работает?
Уксус эффективно отпугивает муравьёв благодаря своему кислому запаху. Для этого разведите 100 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте муравьиные тропы. Этот метод хорошо работает как на муравейниках, так и на пути насекомых.
Совет:
После дождя или полива запах уксуса быстро исчезает, поэтому повторяйте обработку для стойкого эффекта.
4. Насыпьте кофейную гущу
Как это работает?
Не выбрасывайте кофейную гущу — она может стать отличным средством против муравьёв. Высушите её и рассыпьте вдоль дорожек и вокруг муравейников. Кофейная гуща сбивает насекомых с их привычных маршрутов и помогает их отпугнуть.
Совет:
Повторяйте обработку раз в несколько дней, чтобы поддерживать эффект.
Дополнительные советы
- Барматцы и мята: Высаживайте бархатцы или мяту — их запах отпугивает не только муравьёв, но и других вредителей.
- Удаление муравейников: Для удаления крупных муравейников используйте лопату, захватывая часть земли вокруг.
- Не используйте химию: Избегайте токсичных химикатов, которые могут навредить полезным насекомым и почве.
Вовремя принятые меры помогут вам сохранить участок под контролем. Используйте простые, безопасные средства для борьбы с муравьями, чтобы обеспечить здоровый рост ваших растений и сохранить урожай, сообщает kursk.
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