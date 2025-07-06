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Развожу 50 мл. на 10 л. воды и прыскаю везде — муравьи растают, как сахар: термоядерный элексир

Муравьи на даче могут стать настоящей проблемой...

kursk

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Как избавиться от муравьёв на даче: советы по борьбе

Муравьи на даче могут быть опасными соседями. Они не только распространяют тлю, но и могут повреждать корни растений, ослабляя их и снижая урожай. Чтобы избежать проблем, не дожидайтесь, пока муравьи на вашем участке начнут вредить растениям. Вот 4 способа борьбы с этими вредителями.

1. Обдайте муравейник кипятком

Как это работает?

Если залить муравейник кипятком, многие муравьи погибнут. Горячая вода уничтожает их, разрушает тоннели и отпугивает остальных. Однако те, кто спрятался глубже, могут пережить процедуру, поэтому повторяйте её несколько раз, особенно после дождя.

Важный совет:

Будьте осторожны при использовании кипятка рядом с корнями растений, так как высокая температура может повредить не только муравьёв, но и сами культуры.

2. Обработайте нашатырным спиртом

Как это работает?

Запах аммиака вызывает у муравьёв отвращение. Смешайте 50 мл нашатыря с 10 литрами воды и полейте этим раствором муравейник и его окрестности. Это заставит муравьёв покинуть своё жилище.

Полезный совет:

Обработку лучше проводить в безветренную погоду, чтобы запах аммиака не развеялся слишком быстро.

3. Используйте уксусный раствор

Как это работает?

Уксус эффективно отпугивает муравьёв благодаря своему кислому запаху. Для этого разведите 100 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте муравьиные тропы. Этот метод хорошо работает как на муравейниках, так и на пути насекомых.

Совет:

После дождя или полива запах уксуса быстро исчезает, поэтому повторяйте обработку для стойкого эффекта.

4. Насыпьте кофейную гущу

Как это работает?

Не выбрасывайте кофейную гущу — она может стать отличным средством против муравьёв. Высушите её и рассыпьте вдоль дорожек и вокруг муравейников. Кофейная гуща сбивает насекомых с их привычных маршрутов и помогает их отпугнуть.

Совет:

Повторяйте обработку раз в несколько дней, чтобы поддерживать эффект.

Дополнительные советы

  • Барматцы и мята: Высаживайте бархатцы или мяту — их запах отпугивает не только муравьёв, но и других вредителей.
  • Удаление муравейников: Для удаления крупных муравейников используйте лопату, захватывая часть земли вокруг.
  • Не используйте химию: Избегайте токсичных химикатов, которые могут навредить полезным насекомым и почве.

Вовремя принятые меры помогут вам сохранить участок под контролем. Используйте простые, безопасные средства для борьбы с муравьями, чтобы обеспечить здоровый рост ваших растений и сохранить урожай, сообщает kursk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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