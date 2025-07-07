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Даже пожелтевшие и старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Правильный уход за подушками — ключ к комфортно...

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Подушки — важная составляющая нашего сна, и их чистота напрямую влияет на здоровье. Со временем в подушках накапливаются не только пыль и пылевые клещи, но и жир, пот, аллергены, что может привести к проблемам с кожей и дыханием.

Чтобы избежать неприятных последствий и продлить срок службы подушек, необходимо соблюдать несколько правил ухода.

Подготовка подушки к стирке

Перед тем как стирать подушку, выполните следующие действия:

  • Проверьте ярлык: внимательно изучите информацию о подходящем режиме стирки.

  • Зашейте повреждения: если на подушке есть отверстия, зашейте их, чтобы избежать выпадения наполнителя.

  • Очистите подушку от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.

  • Обработайте пятна: если на подушке есть пятна, примените пятновыводитель перед стиркой.

Стирка подушек в зависимости от наполнителя

Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

  • Стирать в стиральной машине при температуре до 40°C, в режиме для синтетических тканей.

Пуховые и перьевые подушки:

  • Деликатная стирка при температуре до 30°C и мягкий отжим. Лучше использовать режим для пуха и пера.

Выбор моющего средства

Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей, они легче вымываются и не повреждают наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров, которые могут повредить ткань и вызвать аллергическую реакцию.

Полоскание и отжим подушек

  • Полоскание: всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства.

  • Отжим: при отжиме используйте низкие обороты или отжимайте подушку вручную, особенно если она с натуральным наполнителем.

Сушка подушек

На воздухе:

  • Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности. Регулярно переворачивайте и взбивайте её, чтобы наполнитель не сбивался.

В сушильной машине:

  • Выставьте низкую температуру и деликатный режим. Добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, чтобы избежать появления плесени.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.

  • Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.

  • Наволочки: стирайте еженедельно.

Регулярная чистка подушек — залог их долгого срока службы и здорового сна. Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите себе комфорт и чистоту в постели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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