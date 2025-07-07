Даже пожелтевшие и старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — важная составляющая нашего сна, и их чистота напрямую влияет на здоровье. Со временем в подушках накапливаются не только пыль и пылевые клещи, но и жир, пот, аллергены, что может привести к проблемам с кожей и дыханием.
Чтобы избежать неприятных последствий и продлить срок службы подушек, необходимо соблюдать несколько правил ухода.
Подготовка подушки к стирке
Перед тем как стирать подушку, выполните следующие действия:
Проверьте ярлык: внимательно изучите информацию о подходящем режиме стирки.
Зашейте повреждения: если на подушке есть отверстия, зашейте их, чтобы избежать выпадения наполнителя.
Очистите подушку от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.
Обработайте пятна: если на подушке есть пятна, примените пятновыводитель перед стиркой.
Стирка подушек в зависимости от наполнителя
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирать в стиральной машине при температуре до 40°C, в режиме для синтетических тканей.
Пуховые и перьевые подушки:
Деликатная стирка при температуре до 30°C и мягкий отжим. Лучше использовать режим для пуха и пера.
Выбор моющего средства
Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей, они легче вымываются и не повреждают наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров, которые могут повредить ткань и вызвать аллергическую реакцию.
Полоскание и отжим подушек
Полоскание: всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства.
Отжим: при отжиме используйте низкие обороты или отжимайте подушку вручную, особенно если она с натуральным наполнителем.
Сушка подушек
На воздухе:
Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности. Регулярно переворачивайте и взбивайте её, чтобы наполнитель не сбивался.
В сушильной машине:
Выставьте низкую температуру и деликатный режим. Добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.
Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, чтобы избежать появления плесени.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.
Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.
Наволочки: стирайте еженедельно.
Регулярная чистка подушек — залог их долгого срока службы и здорового сна. Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите себе комфорт и чистоту в постели.
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