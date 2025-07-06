Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: делаю раствор и в опрыскиватель — целый месяц ни одного вредителя
pxhere
Как победить колорадского жука с помощью настоя из полыни
Когда колорадский жук начинает откладывать яйца на картофельных листьях, дачники сталкиваются с настоящей угрозой для урожая. Несмотря на использование химических препаратов, жуки продолжают портить урожай. Однако существует проверенное народное средство — настой из полыни, который помогает избавиться от вредителя на целый месяц.
Этот настой убивает не только взрослых особей, но и личинок, а также абсолютно безопасен для человека. Он не оставляет следов в клубнях и разлагается через два дня.
Ингредиенты для настоя:
- 500 г свежих листьев и стеблей полыни горькой.
- 10 литров воды.
- 50 г хозяйственного мыла.
Как приготовить настой:
- Измельчите полынь и залейте её холодной водой.
- Оставьте на 24 часа для настаивания.
- Нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.
- Процедите раствор и добавьте натёртое хозяйственное мыло.
Как использовать настой:
- Опрыскивать растения нужно в период с 18:00 до 20:00, когда колорадский жук активен.
- Температура настоя должна быть 18-22°C, чтобы сохранить его эффективность.
- Для закрепления результата повторите обработку через 2-3 недели.
Преимущества настоя:
- Безопасен для человека.
- Эффективно уничтожает колорадского жука и его личинок.
- Натуральный и не оставляет следов в клубнях.
Настой из полыни — отличное средство для защиты картофеля от колорадского жука. Простота в приготовлении, безопасность и эффективность делают его идеальным выбором для дачников, сообщает chukotkamedia.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец