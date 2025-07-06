Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: делаю раствор и в опрыскиватель — целый месяц ни одного вредителя

Как победить колорадского жука с помощью настоя из полыни

Когда колорадский жук начинает откладывать яйца на картофельных листьях, дачники сталкиваются с настоящей угрозой для урожая. Несмотря на использование химических препаратов, жуки продолжают портить урожай. Однако существует проверенное народное средство — настой из полыни, который помогает избавиться от вредителя на целый месяц.

Этот настой убивает не только взрослых особей, но и личинок, а также абсолютно безопасен для человека. Он не оставляет следов в клубнях и разлагается через два дня.

Ингредиенты для настоя:

500 г свежих листьев и стеблей полыни горькой.

10 литров воды.

50 г хозяйственного мыла.

Как приготовить настой:

Измельчите полынь и залейте её холодной водой.

Оставьте на 24 часа для настаивания.

Нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.

Процедите раствор и добавьте натёртое хозяйственное мыло.

Как использовать настой:

Опрыскивать растения нужно в период с 18:00 до 20:00, когда колорадский жук активен.

Температура настоя должна быть 18-22°C, чтобы сохранить его эффективность.

Для закрепления результата повторите обработку через 2-3 недели.

Преимущества настоя:

Безопасен для человека.

Эффективно уничтожает колорадского жука и его личинок.

Натуральный и не оставляет следов в клубнях.

Настой из полыни — отличное средство для защиты картофеля от колорадского жука. Простота в приготовлении, безопасность и эффективность делают его идеальным выбором для дачников, сообщает chukotkamedia.