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Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: делаю раствор и в опрыскиватель — целый месяц ни одного вредителя

Колорадский жук — серьезная угроза для картофел...

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Как победить колорадского жука с помощью настоя из полыни

Когда колорадский жук начинает откладывать яйца на картофельных листьях, дачники сталкиваются с настоящей угрозой для урожая. Несмотря на использование химических препаратов, жуки продолжают портить урожай. Однако существует проверенное народное средство — настой из полыни, который помогает избавиться от вредителя на целый месяц.

Этот настой убивает не только взрослых особей, но и личинок, а также абсолютно безопасен для человека. Он не оставляет следов в клубнях и разлагается через два дня.

Ингредиенты для настоя:

  • 500 г свежих листьев и стеблей полыни горькой.
  • 10 литров воды.
  • 50 г хозяйственного мыла.

Как приготовить настой:

  • Измельчите полынь и залейте её холодной водой.
  • Оставьте на 24 часа для настаивания.
  • Нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.
  • Процедите раствор и добавьте натёртое хозяйственное мыло.

Как использовать настой:

  • Опрыскивать растения нужно в период с 18:00 до 20:00, когда колорадский жук активен.
  • Температура настоя должна быть 18-22°C, чтобы сохранить его эффективность.
  • Для закрепления результата повторите обработку через 2-3 недели.

Преимущества настоя:

  • Безопасен для человека.
  • Эффективно уничтожает колорадского жука и его личинок.
  • Натуральный и не оставляет следов в клубнях.

Настой из полыни — отличное средство для защиты картофеля от колорадского жука. Простота в приготовлении, безопасность и эффективность делают его идеальным выбором для дачников, сообщает chukotkamedia.

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