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Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никому не полететь: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

В преддверии завершения туристического лета, по...

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В преддверии завершения туристического лета, последние чартерные рейсы из Архангельска в турецкий Анталью прекратят свои полеты 22 июля, согласно последним обновлениям от ведущих туристических онлайн-платформ. Этот последний рейс маркирует конец прямого авиасообщения сезона, а возврат пассажиров проделают через аэропорт Москвы Шереметьево.

Тем временем, жители Сыктывкара также столкнутся с ограничением чартерных полетов. Последний рейс компании Southwind в Турцию запланирован на 19 июля с возвращением 25 июля через аэропорт Внуково. Это изменение в расписании вызвано падением спроса и организационными решениями, несмотря на предыдущую популярность маршрута среди жителей Архангельска, как подчеркивают наши источники в туристической индустрии.

В свете этих изменений, пассажиры, рассчитывавшие на поздние летние поездки, озадачены поиском альтернатив. Один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома", планировавший отпуск в Турцию в сентябре, теперь ищет другие варианты. По данным tourdom, остальная часть лета для жителей Сыктывкара и Архангельска все еще может предложить выгодные туры в Турцию, с вылетами из Москвы и Казани.

Эти изменения в авиарасписании подчеркивают важность гибкости в планировании отпусков и возможность быстро адаптироваться к изменениям в туристическом ландшафте, что, безусловно, будет ключом к успешному завершению летнего сезона.

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