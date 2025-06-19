Рассыпчатый рис, который не пригорит: 10 советов, как сварить идеальный гарнир

Многие из вас любят рис, но избегают готовить его дома, опасаясь, что он слипнется. Сегодня мы поделимся секретами идеального риса и дадим 10 полезных рекомендаций по его приготовлению.

Рис нужно промывать, но достаточно всего один раз промыть его холодной водой, перемешать и слить воду. Однако не стоит промывать такие сорта, как арборио и карнароли, так как вода унесет крахмал, который важен для ризотто. Для гарнира придерживайтесь пропорции: на 1 стакан риса – 1,5 стакана воды. Варите в подсоленной воде на слабом огне с закрытой крышкой. Для аромата можно добавить немного сливочного масла или растительного масла. После варки оставьте рис под крышкой на 5-10 минут. Во время варки рис не следует перемешивать, если только вы не готовите ризотто или кашу. Перемешивание приведет к выделению лишнего крахмала, и рис станет липким. Для гарниров и фаршировки отлично подойдут сорта басмати и жасмин. Кубанский рис – лучший вариант для супов, так как он не разваривается и не делает суп мутным. Если вы хотите пожарить рис с овощами, лучше использовать вчерашний рис. Он не слипнется и не превратится в кашу. Рис после сбора хранится не более года, иначе он теряет вкус, а в нем могут появиться насекомые. Дикий рис не является настоящим рисом. Его варят до готовности, используя пропорцию: 1 стакан риса на 3 стакана воды. Точно такую же пропорцию применяйте для бурого риса. Для отмеривания порций риса удобно использовать ладонь: одна горсть равна одной порции. Для гарнира предпочтительно обжаривать рис на сливочном масле с чесноком и травами, а затем заливать его водой или бульоном. Такой рис может стать даже вкуснее основного блюда.

