В рамках четвертого тура французской Лиги 1 состоялся волнующий матч между ПСЖ и Брестом, который завершился победой парижан с результатом 3:1. Игра, проходившая на домашнем стадионе ПСЖ, привлекла внимание фанатов благодаря напряженной борьбе и мастерству игроков.

Усман Дембеле стал главным героем встречи, оформив дубль с голами на 42-й и 74-й минутах, чем существенно повлиял на исход игры. Еще один гол за ПСЖ на счету Фабиана Руиса, который уверенно реализовал момент на 73-й минуте. Соперники отметились голом Ромена дель Кастильо, забитым с пенальти на 29-й минуте, добавив интриги в первой половине матча.

Российский вратарь Матвей Сафонов на этот раз не принимал участие в матче, оставшись в запасе. Однако его команда показала высокий класс и заслуженно завоевала очки, которые позволили ПСЖ выйти на первое место в турнирной таблице с 12 очками после четырех туров. «Брест» же, имея в активе 3 очка, занимает 12-ю строчку.

Победа ПСЖ подтвердила их статус одной из сильнейших команд лиги, и многие болельщики с нетерпением ожидают следующих игр, чтобы увидеть, смогут ли парижане удержать лидерство на протяжении всего сезона.