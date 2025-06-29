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Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят воздушные, нежные и вкусные

Чтобы блины получились тонкими, мягкими и не рв...

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Чтобы блины получились тонкими, мягкими и не рвались, стоит использовать один секрет — добавьте кипяток в тесто. Это маленькое изменение сделает блины ещё более воздушными и придаст им красивый кружевной край.

Почему кипяток так важен для блинов?

  1. Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и не даёт блинам рваться при жарке.

  2. Пышность теста: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными.

  3. Кружевной край: Благодаря кипятку на блинах появляется красивый кружевной край, который выглядит особенно эффектно.

Ингредиенты для блинов:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.

  3. Постепенно влейте кипяток, тщательно перемешивая тесто.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Всыпьте муку и перемешайте до получения однородного теста.

  6. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с любыми начинками или просто с мёдом и сметаной. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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