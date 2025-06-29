Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят воздушные, нежные и вкусные
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Чтобы блины получились тонкими, мягкими и не рвались, стоит использовать один секрет — добавьте кипяток в тесто. Это маленькое изменение сделает блины ещё более воздушными и придаст им красивый кружевной край.
Почему кипяток так важен для блинов?
Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и не даёт блинам рваться при жарке.
Пышность теста: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными.
Кружевной край: Благодаря кипятку на блинах появляется красивый кружевной край, который выглядит особенно эффектно.
Ингредиенты для блинов:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.
Постепенно влейте кипяток, тщательно перемешивая тесто.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Всыпьте муку и перемешайте до получения однородного теста.
Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины идеально подойдут с любыми начинками или просто с мёдом и сметаной. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!
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