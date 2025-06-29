Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят воздушные, нежные и вкусные

Чтобы блины получились тонкими, мягкими и не рвались, стоит использовать один секрет — добавьте кипяток в тесто. Это маленькое изменение сделает блины ещё более воздушными и придаст им красивый кружевной край.

Почему кипяток так важен для блинов?

Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и не даёт блинам рваться при жарке. Пышность теста: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными. Кружевной край: Благодаря кипятку на блинах появляется красивый кружевной край, который выглядит особенно эффектно.

Ингредиенты для блинов:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать. Постепенно влейте кипяток, тщательно перемешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Всыпьте муку и перемешайте до получения однородного теста. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с любыми начинками или просто с мёдом и сметаной. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!