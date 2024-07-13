Пройдет полная демобилизация: генерал-лейтенант Гурулев объяснил, когда ее ждать
yaplakal.com
На фоне непрекращающегося конфликта в Украине, общество активно следит за положением граждан, отправленных туда после объявления частичной мобилизации. Андрей Гурулев, представитель Комитета Госдумы по вопросам обороны, уточнил, что эти лица смогут вернуться домой только после того, как будет официально объявлено о демобилизации.
Согласно информации от Гурулева, все призванные в рамках этой мобилизации приравниваются к контрактникам и обязаны служить до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ. Это подразумевает, что их служба может быть продлена на неопределенный срок в зависимости от развития ситуации и политических решений.
Также Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, указал, что с начала 2023 года до августа в Вооруженные силы России по контракту принято более 231 тысячи человек, что демонстрирует значительное усиление военного потенциала страны.
В ожидании демобилизации многие семьи и общественные организации выражают надежду на скорое возвращение мобилизованных домой. Становится очевидным, что мирное решение конфликта и последующая демобилизация станут ключевыми моментами не только для участников спецоперации, но и для всей страны, ассоциирующей стабильность с возвращением своих граждан
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