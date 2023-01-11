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Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию

Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию

Фото: class-tour.com

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня, 11 января, высказался о сообщениях об ограничении с 9 января выезда из РФ для мужчин, пригодных к военной службе. Ранее такие сообщения распространили ряд СМИ и телеграм-каналов, назвав их "приказом ФСБ".

"Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", — ответил Песков на просьбу прокомментировать эту информацию.

Установлено, что первоисточниками фейковой информации стали украинские СМИ, которые заявили, что ФСБ РФ направила приказ во все погранцправления о запрете выезда мужчинам, имеющим категории годности "А", "Б" и "В".

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