Прекращение работы с 15 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех жителей страны

С 15 декабря крупнейшие интернет-магазины России, такие как Wildberries и Ozon, начнут работать по новым правилам, что вызовет изменения в привычных процессах для миллионов пользователей.

Изменения, объявленные платформами, коснутся функционала мобильных приложений и условий оплаты, что уже вызвало обсуждения среди покупателей.

Что изменится на Wildberries?

Wildberries, один из самых популярных маркетплейсов страны, решил обновить функционал своего мобильного приложения. Ранее покупатели могли отслеживать все этапы доставки заказа, начиная от его формирования до получения в пункте выдачи.

С декабря пользователи больше не смогут видеть полный маршрут своего заказа. В новой версии приложения останется лишь статус отправки, а уведомления о доставке будут приходить по факту прибытия товара в пункт выдачи. Это может создать неудобства для клиентов, привыкших детально контролировать каждый этап доставки.

Как изменятся условия на Ozon?

Не менее важные перемены ждут покупателей на платформе Ozon. Этот маркетплейс отменяет возможность постоплаты для части пользователей. Если раньше клиенты могли оплачивать товар только после примерки, теперь это правило изменится для тех, кто неоднократно отказывался от примеренных заказов.

Новое условие начнет действовать с 15 декабря. Клиенты, нарушившие правила, потеряют право на постоплату и будут обязаны оплачивать товары заранее. Это решение направлено на снижение логистических затрат компании, но может затруднить процесс выбора одежды или обуви.

Почему маркетплейсы вводят эти меры?

По мнению экспертов, изменения связаны с оптимизацией процессов и сокращением издержек. Платформы стремятся уменьшить нагрузку на свои сервисы, особенно в условиях высокого объема заказов.

Однако эти меры могут оказаться неудобными для пользователей, привыкших к старым правилам. Ограничение отслеживания на Wildberries и новые условия на Ozon могут побудить часть покупателей рассмотреть альтернативные платформы.

Как это воспримут покупатели?

Сообщения о нововведениях уже вызвали обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи выразили недовольство, называя изменения неудобными. "Отслеживание было важным инструментом для планирования, а примерка с постоплатой — основным преимуществом при покупке одежды», — делятся своими мыслями пользователи.

Тем не менее, компании считают, что новшества улучшат их работу и позволят сократить операционные расходы.

Советы для адаптации к новым правилам

На Wildberries отслеживайте статус заказов через уведомления, чтобы не пропустить их прибытие в пункт выдачи.

На Ozon избегайте частых отказов от примеренных товаров, чтобы сохранить возможность постоплаты.

Если изменения неудобны, рассматривайте альтернативные платформы, пока они предлагают прежние условия.

Покупателям предстоит привыкнуть к новым правилам, но, по мнению специалистов, эти изменения помогут маркетплейсам повысить эффективность работы и поддерживать высокий уровень сервиса.

