MASH: ВСУ атаковали Казань дронами «Лютый»

ВСУ осуществили атаку на Казань дронами «Лютый», об этом сообщает Mash. На кадрах, которые публикует телеграм-канал «Злой Казанец» можно увидеть дроны самолетного типа.

Расстояние работы подобных дронов специалисты оценивают в 1000 км.

В Минобороны ранее заявили о том, что сбили 6 БПЛА над Казанью — 3 средствами ПВО, а 3 — благодаря РЭБ.

В мэрии города отметили, что город был атакован 8 беспилотниками, 1 удар пришелся на промышленный объект, который не называется, 1 БПЛА был сбит над рекой, а 6 попали в жилые дома.

Сильнее всего от удара пострадал ЖК «Лазурные небеса», куда врезались 2 беспилотника. После этого фасад здания был серьезно разрушен и начался пожар. Благодаря слаженной работе спецслужб жертв удалось избежать.