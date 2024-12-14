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«Полный запрет с 13 декабря». Всех, кто переводит деньги с карты на карту, ждет сюрприз

С 13 декабря 2024 года вступают в силу новые пр...

vzsar.ru

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С 13 декабря 2024 года вступают в силу новые правила для владельцев банковских карт в России. Эти изменения, предложенные Центробанком, направлены на повышение безопасности пользователей и защиту их средств от мошеннических действий.

Что именно изменится и как это отразится на повседневной жизни граждан?

Главное новшество: персональные лимиты на переводы
Теперь владельцы банковских карт смогут самостоятельно устанавливать лимиты на переводы.

«Это новшество позволит пользователям ограничивать суммы переводов, что сделает операции более безопасными», — поясняет юрист.

Если сумма перевода превышает установленный лимит, операция будет автоматически блокироваться. Такой подход защищает от потери значительных средств в случае действий мошенников, которые могут получить доступ к банковским картам или мобильным приложениям.

Как настроить лимиты?

Пользователи смогут указать максимальную сумму для разового или дневного перевода.
Настройка будет доступна в мобильном приложении или через личный кабинет банка.
При необходимости лимиты можно изменять, подтверждая изменения через дополнительные меры защиты, такие как SMS-код или биометрия.

Скрытие счетов в приложении: новый уровень безопасности

Второе важное нововведение — возможность скрывать свои счета в приложениях банков для мобильных телефонов.

Скрытые счета не будут отображаться на главной странице приложения.
В том случае если мошенники получат доступ к вашему аккаунту, они не смогут увидеть или использовать эти счета.

Эта функция особенно полезна для тех, кто использует несколько карт или счетов и хочет минимизировать риски их несанкционированного использования.

Почему это важно?

Мошенничество в финансовой сфере остаётся актуальной проблемой. Новые меры направлены на снижение числа киберпреступлений и защиту средств граждан.

Основные преимущества нововведений:

Улучшение контроля. Возможность устанавливать лимиты позволяет минимизировать риски крупных потерь.
Дополнительная защита. Скрытие счетов делает их недоступными даже при утечке данных.
Гибкость настроек. Пользователи сами решают, какие ограничения установить, исходя из своих финансовых привычек.

Как подготовиться к изменениям?

Обновите банковские приложения. Проверьте, поддерживает ли ваше приложение новые функции.
Настройте лимиты. Определите оптимальные суммы для переводов, чтобы обеспечить баланс между удобством и безопасностью.
Используйте скрытие счетов. Защитите свои сбережения, активировав эту функцию для наиболее важных счетов.

Нововведения, которые вступят в силу 13 декабря 2024 года, призваны сделать финансовую жизнь россиян безопаснее. Установление лимитов на переводы и возможность скрывать счета в приложении помогут предотвратить потерю средств и снизить риски мошенничества. Эти изменения — шаг вперёд в создании надёжной и защищённой финансовой среды.

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