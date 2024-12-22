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В Татарстане с 22 декабря можно будет увидеть метеорный поток Урсиды

Наиболее подходящий период для наблюдений....

pixabay.com

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В ночь с 22 на 23 декабря 2024 года, татарстанцы увидят поток метеоров Урсиды, который визуально связан с созвездием Малой Медведицы. Об этом рассказал Юрий Нефедьев, научрук Астрообсерватории им. Энгельгардта и профессор одной из кафедр Института физики Казанского университета, пишет вуз.

Наиболее подходящий период для наблюдений — с 22:00 22 декабря до 1:00 23 декабря. Однако метеорный поток будет виден еще несколько дней после этого, хотя его активность постепенно снизится.

По словам астронома, даже если вы пропустите пик активности, у вас останется возможность полюбоваться метеорами Урсид в последующие ночи, хотя их интенсивность уже будет меньше.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах готовятся к значимому завершению строительного сезона: до конца года здесь планируется сдать в эксплуатацию еще 15 новых жилых комплексов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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