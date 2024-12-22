В Татарстане с 22 декабря можно будет увидеть метеорный поток Урсиды

В ночь с 22 на 23 декабря 2024 года, татарстанцы увидят поток метеоров Урсиды, который визуально связан с созвездием Малой Медведицы. Об этом рассказал Юрий Нефедьев, научрук Астрообсерватории им. Энгельгардта и профессор одной из кафедр Института физики Казанского университета, пишет вуз.



Наиболее подходящий период для наблюдений — с 22:00 22 декабря до 1:00 23 декабря. Однако метеорный поток будет виден еще несколько дней после этого, хотя его активность постепенно снизится.



По словам астронома, даже если вы пропустите пик активности, у вас останется возможность полюбоваться метеорами Урсид в последующие ночи, хотя их интенсивность уже будет меньше.

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