Полный запрет на покупку: жителей России ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

На улице Волкова, 8, в Ростове-на-Дону, жители стали свидетелями настоящего продуктового абсурда. В популярном супермаркете «Пятерочка» уже вторые сутки на всех холодильниках красуется табличка с грозным предупреждением: «Не работает, ничего не брать».

Такое впечатление, будто зимой в продуктовом раю внезапно объявили голодовку.

Ситуация: продукты за стеклом

Холодильные стеллажи, накрытые пленкой, забиты продуктами: молоком, йогуртами, колбасами и другими лакомствами. Однако покупатели могут только смотреть на них, словно на музейные экспонаты. Даже самая решительная клиентка, пытавшаяся приобрести пакет молока, осталась ни с чем — товар под запретом.

Продавцы, кажется, приняли философский подход к проблеме. Объяснять происходящее они явно не спешат. Один из сотрудников сообщил, что холодильники якобы «плохо морозят», а другой загадочно отмахнулся, мол, «директор разбирается». Складывается ощущение, что в «Пятерочке» верят в магию холодильников, но не в здравый смысл.

Корреспондент RO.TODAY оценил масштабы бедствия

Наш репортер решил разобраться, действительно ли техника отказала. Оказалось, что холодильники, на первый взгляд, работают нормально. Температура соответствует нормам, а продукты внутри выглядят вполне свежими. Однако, несмотря на это, все остается под запретом.

Если ситуацию не разрешат, сотни килограммов еды рискуют оказаться в мусорном баке. И это на фоне того, что многие горожане не могут позволить себе купить качественные продукты.

Что дальше?

Пока администрация магазина продолжает «разбираться», жители Волкова, 8, задаются вопросом: сколько еще продлится этот абсурд? Может быть, супермаркету стоит организовать акцию «День открытых холодильников» и раздать продукты бесплатно, чтобы избежать их списания? Или проблема решится внезапно, как и началась?

Мы продолжаем следить за развитием событий и надеемся, что руководство «Пятерочки» найдет выход из этого холодильного тупика. Ведь зима — время тепла и заботы, а не продуктового голода.