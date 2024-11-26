МТС открыла для татарстанцев тариф с безлимитным интернетом

МТС, цифровая экосистема, запустила для татарстанцев возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у татарстанцев тарифов – Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«По нашим данным, 80% жителей региона уже пользуются смартфонами – для общения, работы, учебы и развлечений. Чтобы татарстанцы могли оценить качественную связь МТС, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

К примеру, подключив Тариф 24, новые абоненты в Татарстане получат безлимитный интернет, 200 минут разговоров и 200 смс за 391 рубль в месяц в течение года. Подробнее можно узнать на официальном сайте или в салонах МТС.